Куминга избира между два отбора

Джонатан Куминга обмисля трансфер в Лос Анджелис Лейкърс или Минесота Тимбъруулвс, съобщава журналистът Джейк Фишър. Според него това са двата отбора, между които Куминга ще избира за продължаването на кариерата си в НБА.

И двата клуба могат да предложат на крилото само минимален ветерански договор, ако не бъдат сключени допълнителни сделки. По-изгодно споразумение е възможно чрез "сайн-енд-трейд", но този вариант се усложнява от ограниченията в тавана на заплатите и изисква участието на трети отбор.

Според информацията на Фишър, към момента Куминга е по-склонен да премине в Лейкърс. Най-добрият сценарий за него би бил "сайн-енд-трейд", при който калифорнийци вероятно ще трябва да намерят трети отбор, готов да поеме договора на Джаред Вандербилт или Далтън Кнехт.

Крилото стана свободен агент, след като досегашният му тим Атланта Хоукс отказа опцията в договора му за 24.3 милиона долара за сезон 2026/27. Куминга бе избран под №7 в драфта на НБА през 2021 година от Голдън Стейт Уориърс и бе част от състава на "Воините" до февруари 2026 година, когато бе изпратен в Атланта.

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Снимки: Gettyimages