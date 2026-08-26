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Леверкузен си връща един от най-ценните играчи в близката история

  • 26 авг 2026 | 14:40
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Леверкузен си връща един от най-ценните играчи в близката история

Три години след напускането си на Байер (Леверкузен) Муса Диаби се завръща в клуба от Бундеслигата. По информация на “Кикер” “аспирините” са постигнали споразумение с Ал-Итихад за трансфер за около 30 млн. евро. Контрактът му ще е до 2031 г.

Юношата на Пари Сен Жермен е един от футболистите с най-впечатляваща статистика за Леверкузен, тъй като за 172 мача има 49 гола и 47 асистенции.

През 2023 година френският нападател беше продаден на Астън Вила за 55 млн. евро, а само 12 месеца по-късно саудитите го взеха от англичаните срещу 60 млн. евро. С Ал-Итихад той даже спечели шампионската титла през сезон 2024/25.

През миналия 27-годишният Диаби завърши с 6 гола и 15 асистенции в 43 двубоя.

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