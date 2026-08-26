Лонзо Бол: Честно казано, коляното ме тормозеше още от гимназията

Гардът Лонзо Бол разкри, че проблемите му с коляното имат хроничен характер и датират от много по-рано, отколкото се предполага.

Поредица от сериозни травми в лявото коляно принудиха Бол да постави кариерата си на дълга пауза и му попречиха да се завърне на предишното си ниво.

Сега баскетболистът призна, че трудностите са започнали още преди да влезе в НБА.

"Ако трябва да съм честен, коляното ме притесняваше още от гимназията. През цялото време. Всички си мислеха, че нося наколенка заради стила, но тя ми помагаше да стабилизирам ставата", сподели Бол, който в кариерата си досега е играл за ЛА Лейкърс, Ню Орлиънс Пеликанс, Чикаго Булс и Кливланд Кавалиърс.

"Винаги съм имал проблеми с коленете. Не знам откъде тръгна всичко. Може би от недостатъчно разтягане? Или от твърде много игра на асфалт? С времето нещата просто се влошиха", добави избраният от Лос Анджелис Лейкърс под №2 в Драфта на НБА през 2017 година гард.

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Снимки: Gettyimages