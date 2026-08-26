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Монако представи план за спасение

  • 26 авг 2026 | 13:01
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Монако представи план за спасение

Монако представи бюджета си за следващия сезон пред Френския национален олимпийски и спортен комитет (CNOSF) в опит да запази мястото си във френската баскетболна лига. Очаква се решението на CNOSF дали клубът ще получи разрешение да продължи участието си във френския шампионат да бъде обявено в сряда или четвъртък.

Според френските медии предложеният от Монако бюджет е в размер на около 6–7 милиона евро. Сумата е любопитна на фона на историята на клуба — през 2021 г. Монако спечели ЕвроКъп с бюджет от 6,8 милиона евро.

Предложеният бюджет би бил и значително по-висок от този на Сен-Кентен, който възлиза на около 4 милиона евро. Именно Сен-Кентен се смята за основния кандидат да заеме мястото на Монако във френската първа дивизия, ако монегаските не получат лиценз за участие.

Един от водещите баскетболни агенти във Франция — Оливие Мазе, който представлява бившия играч на Монако Матю Стразел — смята, че бюджет от 6–7 милиона евро би бил достатъчен за изграждането на конкурентоспособен състав.

„С бюджет на това ниво, разбира се, има достатъчно средства, за да бъдеш конкурентоспособен както в местното първенство, така и в ЕвроКъп. Очевидно това би означавало да имаме различни амбиции в сравнение с предишните години. Но именно това е основата, върху която клубът може да се възстанови“, заяви Мазе.

Французинът също така подчерта значението на Монако за френския баскетбол и заяви, че евентуалното отпадане на клуба от елита би било сериозен удар за лигата.

„Не разбирам как някой би могъл да се радва на изчезването на клуб, който някога беше движещата сила на нашата лига, привлекателността идва от АСВЕЛ, Париж, Монако, а също и Бург. Имаме нужда от разпознаваеми имена и независимо дали на хората им харесва или не, Монако е едно от тях“, коментира агентът.

Гошо Методиев

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Снимки: Imago

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