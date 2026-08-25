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Ал-Насър постигна забележителен обрат с човек по-малко за едно полувреме, Роналдо сменен на почивката

  • 25 авг 2026 | 23:14
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Ал-Насър постигна забележителен обрат с човек по-малко за едно полувреме, Роналдо сменен на почивката

Тимът на Ал-Насър с Кристиано Роналдо в състава си постигна забележителен успех с 3:2 като гост на Ал-Етифак в мач от третия кръг на саудитското първенство. Възпитаниците на Анге Постекоглу осъществиха забележителен обрат през второто полувреме, когато точни бяха Садио Мане (74’, 90’) на два пъти и Ал Амри (77’), макар че на почивката изоставаха с две попадения, дело на Дуда (31’) и Медран (45+4’) и бяха с човек по-малко, след като Бенто бе отстранен още в 12-ата минута с директен червен картон. Още по-интересното е, че Ал-Хилал осъществи обрата без голямата си звезда Кристиано Роналдо, който започна като титуляр, но бе заменен на почивката.

Мачът започна катастрофално за „жълто-сините“. Още в 12-ата минута вратарят на Ал-Насър, Бенто, получи директен червен картон и остави отбора си в огромно затрудение. С човек повече домакините от Ал-Итифак бързо се възползваха от това и стигнаха до откриване на резултата. Домакините започнаха агресивно и успяха да пречупят защитата на гостите още в 31-вата минута чрез Ондрей Дуда.Точно преди съдийския сигнал за край на полувремето, испанският халф Алваро Медран удвои преднината в 45+3' минута. Той хвърли трибуните в екстаз.

На полувремето мениджърът на Ал-Насър Анге Постекоглу неочаквано заяви голямата си звезда Кристиано Роналдо с дефанзивния халф Абдула Ал-Хаибари, за да се балансира съставът. Садио Мане върна надеждата за гостите с хубав гол след подаване на Сами Ал-Наджей в 77-ата минута. Само три минути по-късно защитникът Абдулела Ал-Амри засече центриране на Жоао Феликс и изравни резултата, шокирайки трибуните в Дамам. Садио Мане в последните минути отбеляза своя втори гол в мача отново след асистенция на Жоао Феликс, за да донесе епичната победа. С този исторически обрат Ал-Насър продължава перфектния си старт под ръководството на Анге Постекоглу с 3 победи от 3 мача в Саудитската Про лига

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