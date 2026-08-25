Металург Перник започна подготовка за новия сезон с обновен състав и италиански треньор

Волейболният Металург Перник започна подготовка за новия сезон, като отборът ще разполага с почти изцяло обновен състав, съобщи за БТА председателят на Управителния съвет (УС) на клуба Мирослав Илиев.

От миналогодишния състав са останали четирима волейболисти – Любослав Симеонов, Методи Методиев, Любомир Танасов и Денис Стаменов. Наставникът допълни, че ще се разчита на предимно млади състезатели, като сред по-опитните е Любослав Симеонов, роден през 1995 г., а останалите са предимно между 2005 и 2009 г.

Сред новите имена са и тези на двамата чужденци Хамза Хфайед и Кристоф Тот.

В треньорския щаб също има промени. За старши треньор е привлечен италианският специалист Франческо Моло. Негов помощник ще бъде Кристиан Богданов, за кондиционната подготовка ще отговаря Мартин Павлов, а Димо Димов ще бъде статистик.

„Идеята на цялото това нещо е след три-четири години да имаме наше дете от нашата школа в този мъжки отбор. Искаме сами да създаваме състезателите си“, каза Илиев.

Той допълни, че клубът ще разчита и на чуждестранни състезатели. Сред тях е 21-годишният унгарски национал Кристоф Тот. Другото чуждестранно попълнение е тунизийският национал Хамза Хфайед. Той ще се присъедини към отбора след участието си в Африканската купа, която ще се проведе от 13 до 22 септември.

В състава са привлечени и Мариян Наков, определен като най-добър нападател в Super Volley през миналия сезон, както и Христо Колев – най-добър либеро и най-добър посрещач в лигата за миналия сезон. В отбора ще получат възможност и редица млади състезатели, включително национали.

„Даваме шанс на много млади състезатели, които тепърва ще показват какво могат“, заяви председателят на УС.

Преди началото на новия сезон са планирани две контроли с Левски, като в програмата на Металург влиза и участието в традиционния турнир „Борис Гюдеров“, който се организира от Миньор в Перник, както и още няколко турнира, в които отборът ще вземе участие.

Илиев посочи, че основната цел през първия сезон в професионалната лига е отборът да запази мястото си в нея, като постепенно да надгражда представянето си.

„Нормално е първата година да видим какво е нивото. Тук нещата вече са на професионално ниво и ще трябва момчетата да вложат доста труд. Мисля обаче, че този състав спокойно може да изненада и големите отбори“, каза Мирослав Илиев.

Той допълни, че в третия кръг Металург Перник ще бъде домакин на Дунав Русе, а в първите два кръга тимът ще гостува, като в първия ще играе с Берое Стара Загора.

Финансовото състояние на клуба е стабилно, като основна подкрепа идва от Община Перник. Ръководството продължава да търси и допълнителни партньори и спонсори.

Металург Перник ще участва и в Балканската купа в Гърция, където ще срещне като за начало отбори от Турция, Гърция и Косово. Турнирът ще се проведе от 17 до 19 октомври. Победителят ще получи възможност да участва в евротурнир.

„Така че може, както се казва, от новака в лигата да станем и новаци в Европа“, каза Илиев.

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