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Италия продължава победната си серия в Гьотеборг без загубен гейм

  • 25 авг 2026 | 19:52
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Италия продължава победната си серия в Гьотеборг без загубен гейм

Националният отбор на Италия продължи своята победна серия, записвайки четвърти успех на европейското първенство по волейбол за жени ЕвроВолей 2026. Този път италианките постигнаха убедителна победа с 3:0 (25:19, 25:18, 25:20) над тима на Словакия.

С този успех Италия оглави класирането в група Г с перфектен актив от четири победи в четири мача, без да е загубила нито един гейм до момента.

Мачът беше емоционален за отбора на Словакия, който преди това допусна драматична загуба с 2:3 от Хърватия. За селекционера на словачките, Мартино Волпини, срещата беше особено вълнуваща, тъй като се изправи срещу родната си страна, Италия.

След загубата с 2:3, отборът на Словакия беше жаден за победа. В началото на първия гейм словачките поддържаха темпото на световните шампионки и на моменти дори повеждаха с две точки. Към края на частта обаче Италия пое контрола и я спечели с 25:19. Зузана Шепельова от Словакия беше най-резултатна в първия гейм с шест точки.

Италия започна силно втората част, принуждавайки Словакия да вземе ранен таймаут при 4:0. Илария Спирито се отличи в защита, като поддържаше топката в игра и създаваше отлични условия за атака на съотборничките си. В крайна сметка Италия спечели втория гейм с 25:18, а Паола Егону допринесе с девет точки в тази част.

Италианките запазиха инерцията си и в третия гейм. Словакия отново поиска ранен таймаут при 8:5 с надеждата да промени хода на мача. Към края на частта обаче Италия увеличи преднината си и спечели третия и последен гейм с 25:20. Сара Фар записа четири блокади за своя отбор.

Мириам Фатиме Сила отбеляза 12 точки за Италия, като същевременно постигна 36% ефективност при посрещане (28 от общо 51 посрещания за Италия).

Италия - Словакия 3:0 (25:19, 25:18, 25:20)

„Щастливи сме от постигнатото. Разбира се, все още има какво да подобряваме. Мисля, че в този мач понякога не бяхме много прецизни на блокада и в защита. Знаем, че утре ни предстои труден мач срещу Франция, защото нивото ще бъде по-високо“, заяви централната блокировачка на Италия Сара Фаар.

„Беше много емоционално да се изправя срещу Италия. Познавам всеки член на щаба, защото съм работил с тях. Но знаете, когато работиш, когато си в мача, това няма значение. Играхме срещу един от най-добрите национални отбори в света. Дадохме всичко от себе си на игрището, така че съм много горд с моя отбор“, каза селекционерът на Словакия Мартина Волпини.

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