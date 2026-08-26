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Специалния с първа официална изява на "Бернабеу" след завръщането

  • 26 авг 2026 | 06:51
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Реал Мадрид се изправя срещу Реал Сосиедад в отложен двубой от първия кръг на испанската Ла Лига на своя емблематичен стадион "Сантиаго Бернабеу". Мачът е в днешния 26 август (сряда), а първият съдийски сигнал ще прозвучи от 22:00 часа българско време. Столичани влизат в сблъсъка след успех с 2:1 над Еспаньол в първия си мач от сезона, който и официално ознамену завръщането на Жозе Моуриньо. Баските от своя страна отстъпиха с 0:1 от Бетис.

Вторият период на Жозе Моуриньо начело на Реал Мадрид стартира с късен успех над Еспаньол
Вторият период на Жозе Моуриньо начело на Реал Мадрид стартира с късен успех над Еспаньол

В лятната си подготовка и първите официални срещи мадридчани записаха четири поредни победи – над Еспаньол (2:1), Шалке 04 (3:0), Депортиво Ла Коруня (1:0) и Ференцварош (2:1), както и равенство (2:2) срещу Фиорентина. Гостите от Сан Себастиан бяха една идея по-колебливи през паузата и регистрираха само две победи за сметка на едно равенство и четири поражения.

Бетис потегли с победа, куп пропуски провалиха Реал Сосиедад
Бетис потегли с победа, куп пропуски провалиха Реал Сосиедад

Историята на последните сблъсъци е изцяло на страната на Реал Мадрид. В последния официален мач между двата тима през февруари 2026 г. мадридчани спечелиха с 4:1 у дома. Общо в историята на противопоставянията им в Ла Лига и Купата на краля Реал Мадрид има 104 победи при 185 срещи, докато Реал Сосиедад е постигал успех 38 пъти.

Две дузпи качиха Реал Мадрид на върха
Две дузпи качиха Реал Мадрид на върха

В състава на домакините с контузии са Раул Асенсио, Едер Милитао, Родриго, Ферлан Менди и Тиаго Питарч, докато под въпрос са Орелиен Чуамени и Ендрик. Въпреки кадровите проблеми, Жозе Моуриньо се очаква да заложи на титулярен състав с Тибо Куртоа на вратата, а пред него в защита – Дензъл Дъмфрис, Ибрахима Конате, Дийн Хаусен и Алваро Карерас. В халфовата линия и атака личат имената на Джуд Белингам, Федерико Валверде, Арда Гюлер, Бернардо Силва, Винисиус Жуниор и Килиан Мбапе.

Гостите от Сан Себастиан няма да могат да разчитат на контузения защитник Алваро Одриосола. Тимът на Матарацо вероятно ще стартира с вратар Алекс Ремиро, защитна линия от Йон Арамбуру, Игор Субелдия, Серхио Гомес и Джон Мартин Висенте, средна линия с Карлос Солер, Янхел Ерера и Лука Сучич, както и атакуващо трио в лицето на Такефуса Кубо, Андер Баренечеа и Ори Оскарсон.

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