България U20 отнесе Северна Македония на евроквалификацията в София

Волейболистите от националния отбор на България за младежи под 20 години записаха ударен старт на европейската квалификация в София. Воденият от Венцислав Симеонов тим надигра повече от категорично Северна Македония с 3:0 (25:13, 25:12, 25:12) в първия си мач от надпреварата в зала "Христо Ботев". Източноевропейци

Утре (26 август) нашите момчета срещат Сърбия, в 17:30 ч.

След силното начало на двубоя (5:1) българските волейболисти доминираха изцяло. До края те бяха пълен хегемон и без проблем поведоха.

Във втората част играта се разви идентично (9:1), след което ситуацията от предишния гейм се повтори.

Третата част бе под диктовката на нашите момчета след равностойна игра в началото. До края на срещата "лъвчетата" бяха безапелационни и спечелиха чисто двубоя.

Най-резултатен бе Александър Манушев с 15 точки (3 аса, 2 блокади). Мартин Татаров се отчете с 9 точки (1 ас, 1 блокада). За съперника Стефан Николов записа 5 точки.

БЪЛГАРИЯ - СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ 3:0 (25:13, 25:12, 25:12)

БЪЛГАРИЯ: Никола Великов 1, Александър Манушев 15, Никола Градинаров 8, Мартин Татаров 9, Еван Георгиев 2, Димитър Пейчинов 5 - Георги Бойчев-либеро (Ивайло Донов-либеро, Павел Дженев 2, Адриан Ганев 1, Даниел Танев 4, Петър Госпорански, Йоан Костадинов 5, Петко Петков 4)

Старши треньор: ВЕНЦИСЛАВ СИМЕОНОВ

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ: Митко Спасов 1, Драган Ставрев 1, Берин Османи 2, Никола Глигоров 2, Петър Поповски, Филип Новаков 1 - Дамян Йовановски-либеро (Матей Кияйов 1, Антонио Гьоргиев-леберо, Иван Смилков 1, Атанасий Делевски 2, Стефан Николов 5, Лука Андреевски)

Старши треньор: ЙОВАН ШАПЕ.

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