Огромен интерес към контролата България - Чехия в Самоков

Предстоящият приятелски мач между волейболистите на България и Чехия предизвика огромен интерес, съобщават от БФ Волейбол.

Половината от пуснатите в продажба билети за първата контролна среща между "лъвовете" и чехите база продадени още вчера.

Мъжкият национален отбор на България ще изиграе първата си проверка пред публика на 25 август от 19:00 часа в „Арена SamElyon“ в Самоков.

Половината билети за утрешния мач България - Чехия в Самоков вече са продадени

За приятелската среща бяха предоставени 2000 места, като интересът към възможността феновете да видят „лъвовете“ в подготовката им за ЕвроВолей 2026 е сериозен. Билети продължават да се предлагат онлайн чрез системата на Eventim на следния линк: https://volleybul.short.gy/BULvsCZEmen2026

Феновете, които предпочитат да закупят пропуск на място, също ще имат тази възможност в деня на мача. Касите на „Арена SamElyon“ ще отворят днес в 13:00 часа.

Цената на стандартния билет за възрастни над 19 години е 20 евро, а учениците от 7 до 18 години включително могат да посетят срещата с 50% намаление - срещу 10 евро.

Децата от 0 до 6 години включително ще могат да присъстват без билет, като за тях не се предвижда отделно място или седалка. Хората в инвалидни колички са с безплатен достъп до срещата, а техните придружители могат да закупят билет с 50% намаление на цена от 10 евро.

Контролната среща е част от подготовката на България за предстоящото Европейско първенство, което ще се проведе през септември. Националният ни тим ще остане в Самоков до 28 август, като на 26 август ще изиграе и втора проверка срещу Чехия, която ще бъде закрита за публика.

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