България има още три медала от Европейското по вдигане на тежести за кадетки и кадети

България спечели нови три медала от Европейското първенство по вдигане на тежести за кадетки и кадети до 15 и до 17 години в Прищина, Косово. Данаил Жеков в категория до 85 кг заслужи три бронзови медала при по-малките тежкоатлети. Състезателят на Станимир Колев в клуб Стоте Войводи Сливен приключи с двубой от 264 кг, с които се нареди сред призьорите. Жеков направи 5 от 6 сполучливи опита. В изхвърлянето той преодоля успешно 110, 115 и 119 кг. В изтласкването българският щангист се справи със 140 и 145 кг, като непосилни за него се оказаха само 149 кг. Дори и с тях българинът пак нямаше да успее да заеме едно от първите две места в крайното класиране. Шампион стана Андрий Мелник (Украйна) с 277 кг (123+154), а негов подгласник е Фахрадин Алахдервиев (Азербайджан) с 272 кг (122+150).

България вече има девет медала на шампионата в Прищина. Преди това Милен Комаревски от Мизия Кнежа в кат. до 60 кг заслужи три сребърни отличия при по-малките. На старта Белослава Колева от Титан Варна грабна бронз в двубоя и сребро в изхвърлянето в кат. до 45 кг. При по-големите Виктор Костадинов (70 кг) взе бронз в двубоя, като се нареди четвърти и в двете упражнения.

Четвърта е и Борислава Милушева (53 кг), но при по-малките.

На първенството в Косово върлува стомашен вирус, който повали 11 души от българския отбор. Част от състезателите дори бяха подложени на венозни вливания от медицинските екипи, за да се възстановят и участват.

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