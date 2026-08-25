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Германия с категорична победа над Унгария в Истанбул

  • 25 авг 2026 | 18:22
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Германия с категорична победа над Унгария в Истанбул

Във вторник следобед Германия постигна убедителна победа с 3:0 (25:17, 25:21, 25:14) над Унгария в мач от група А, който се проведе в спортна зала „Синан Ердем“ в Истанбул. Това беше най-доброто представяне на германския отбор на Евроволей 2026 за жени досега – така необходим импулс преди ключовите срещи с Турция и Полша в следващите дни. По-късно през деня Полша, която изпитва затруднения да покаже най-добрата си игра, се изправя срещу Словения, една от истинските сензации на турнира.

Само няколко часа след сблъсъка си с домакините от Турция предната вечер, най-младият отбор в надпреварата – този на Унгария, се завърна на игрището. Пред него стоеше огромното предизвикателство да се възстанови не само физически, но най-вече психически и емоционално. Техният италиански треньор Алесандро Киапини, който е добре позната фигура в Турция, след като водеше „Султаните на мрежата“ от 2007 до 2010 г., се надяваше на чудо, което така и не се случи. От другата страна на мрежата Германия отчаяно искаше да покаже качеството, което се очаква от 12-ия отбор в света, и във вторник най-накрая демонстрира безупречно и стабилно представяне през целия мач.

Цели три състезателки на Германия завършиха мача с двуцифрен точков актив, като Лина Алсмайер беше най-резултатна с 13 точки. След нея се наредиха Леана Грозер (12 точки, включително разиграването, което реши втория гейм) и Емилия Веске (също с 12). Изгряващата звезда на Унгария Анет Немет потвърди статута си на точкова машина, оглавявайки класацията с личен актив от 16 точки.

Победата с 3:0 е трета поредна за Германия над Унгария в груповата фаза на европейските първенства след обединението на страната, като предишните успехи са от 2015 и 2017 г. Резултатът подобрява баланса на Германия в група А на две победи и една загуба. Отборът е воден от Джулио Бреголи, друга популярна фигура в Истанбул като настоящ треньор на местния фаворит Еджзаджъбашъ.

„Със сигурност не започнахме по най-добрия начин този турнир, но усещането е, че се подобряваме с всеки мач и мисля, че днес беше най-постоянното и солидно наше представяне досега. Знаем, че ни предстоят ключови мачове и с нетърпение очакваме да играем срещу Турция пред толкова много фенове. Искаме да използваме тяхната енергия като източник на мотивация, за да играем възможно най-добре, и определено ще се насладим на такова уникално преживяване“, заяви централната блокировака на Германия Анастасия Чекулаев.

Унгария – Германия 0:3 (17:25, 21:25, 14:25)

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