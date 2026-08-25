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Найден Найденов: Предстои ни сезон с много предизвикателства

  • 25 авг 2026 | 17:29
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Старши треньорът Локомотив Авиа Найден Найденов коментира предстоящия сезон за неговия отбор в елита на българския волейболен елит при мъжете. В официалните канали на клуба в социалните мрежи наставникът направи изявление преди новата кампания, която стартира в края на октомври.

"Изградихме отбор, в който има добра комбинация от опит и млади състезатели, готови да получат своя шанс. Предстои ни сезон с много предизвикателства и силни битки - включително и евротурнир. Знаем какво искаме да постигнем и колко работа ни предстои. Най-важното е да играем като отбор - за всяка точка и до последната топка. Искам да даваме всичко от себе си и хората в залата да го виждат и усещат", заяви треньорът на "черно-белите".

Това ще бъде трети сезон за Локомотив Авиа във волейболния елит на България при мъжете. В дебютната си кампания отборът завърши като вицешампион, а през миналата година взе бронзовите медали в първенството.

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