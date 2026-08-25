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Белгия се класира за 1/8-финалите на ЕвроВолей

  • 25 авг 2026 | 17:23
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Белгия се класира за 1/8-финалите на ЕвроВолей

Белгия стана вторият отбор от Група C, който си осигури място на осминафиналите на ЕвроВолей 2026, след като във вторник в Баку победи Румъния с 3:0 (25:21, 25:20, 25:17). С този успех белгийките подобриха баланса си на три победи от три мача. Резултатът също така изпрати и съседите им от Нидерландия в елиминационната фаза на турнира. Междувременно Румъния остана без победа след три изиграни срещи, но все още има шанс да се бори за четвъртата квота за Истанбул.

След равностойна битка в началото на първия гейм резултатът беше 16:16, преди Белгия да поеме водачеството за постоянно. Водени в атака от диагонала Полин Мартен, западноевропейките спечелиха частта с 25:21 след непредизвикана грешка на румънките при последната точка.

Вторият гейм беше равен за последно при 1:1. Въпреки че южноевропейките показаха подобрена игра както в нападение, така и в защита, звездата на Белгия – посрещачът Брит Херботс, беше неудържима и нейният отбор запази контрола върху резултата до края. Перфектно пласирана топка от съотборничката ѝ Теа Радович донесе на Белгия геймбол при 24:19. Две разигравания по-късно геймът приключи при 25:20, като влязлата като резерва Лизе Верхелст отбеляза победната точка.

Румъния поведе в началото на третия гейм, но след 5:3 Белгия записа пет поредни точки, за да излезе напред и повече не погледна назад. Централната блокировачка Натали Леменс беше особено полезна в атака в решителните моменти, като реализира последните три точки за своя отбор за крайното 25:17.

Полин Мартен с 18 точки, включително три от блокада, и Брит Херботс със 17, всичките от атака, бяха най-резултатните състезателки в мача. Теа Радович също достигна двуцифрен актив с 11 точки. За Румъния най-резултатни бяха посрещачките Родика Бутерез и Сорина Миклаус с по девет точки.

„Мисля, че бяхме уморени от вчерашния петгеймов мач. Знаехме, че Белгия е добър отбор. Опитахме се да се борим, доколкото можахме. Мисля, че не успяхме да си починем много, но това не е извинение – не беше най-добрият ни мач на това първенство. Трябва да се съсредоточим и да се опитаме да спечелим последните два мача, за да се класираме.“

„Много съм щастлив от представянето ни днес. Контролирахме посрещането си много добре. Подготвихме се отлично и момичетата свършиха невероятна работа. Направиха всичко правилно на игрището. Мисля, че разликата дойде от един перфектен гейм и половина. След това Румъния промени малко играта си и трябваше да се адаптираме, но и това се получи много добре.“

Румъния – Белгия 0:3 (21:25, 20:25, 17:25)

В сряда, шестият състезателен ден в група „C“, ще предложи мачовете Испания срещу Португалия от 15:30 ч. местно време и Белгия срещу Азербайджан от 18:30 ч.

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