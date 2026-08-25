Важна победа за Хърватия

Вълнуващият четвърти ден в група Г на ЦЕВ Трендиол ЕвроВолей 2026 за жени донесе драматична победа за Хърватия над Словакия след обрат в пет гейма, докато Франция записа убедителен успех срещу дебютанта Черна гора.

Хърватия постигна първата си победа в Гьотеборг след забележителен обрат

Хърватия срещу Словакия 3:2 (25:27, 19:25, 25:21, 25:22, 15:11)

Напрежението в група Г се покачва. В понеделник следобед дойде време за решителен мач между Словакия и Хърватия, като и двата отбора се бореха да запазят шансове за едно от четирите места, водещи към осминафиналите. След един от най-оспорваните двубои в групата досега, Хърватия осъществи забележителен обрат и спечели с 3:2 (25:27, 19:25, 25:21, 25:22, 15:11).

Мачът започна толкова оспорвано, колкото се и очакваше. Словакия поведе силно, отчасти благодарение на собствените си качества и отчасти заради грешки на хърватките. Въпреки това резултатът бе изравнен при 25:25 и бяха нужни още две точки на Словакия, за да затвори откриващия гейм, като Каролина Фричова имаше ключов принос. Двубоят в понеделник беше и нейното стотно международно участие.

Вторият гейм до голяма степен повтори първия. Отборите вървяха точка за точка в поредица от драматични разигравания, но в крайна сметка Словакия си осигури втори пореден гейм, подпомогната и от два аса на Фричова.

Притисната до стената, Хърватия се възползва от своя шанс и след още един оспорван гейм успя да намали резултата, за да стигне до четвърта част. Напрегнатата битка продължи, като хърватките надградиха инерцията си и изравниха мача при 2:2.

Драмата трябваше да бъде решена в пети, решаващ гейм, където Хърватия продължи силната си серия и поведе с 6:1, преди Словакия да успее да намали разликата и да запази интригата. Хърватия обаче удържа преднината си и завърши забележителния обрат.

Мачът в понеделник беше специален за Каролина Фричова, която записа своя стотен мач за Словакия, осем години след дебюта си на 27 юли 2018 г.

„Много съм горда с отбора, щастлива съм от обрата и се радвам, че все още сме в надпреварата за място в следващия кръг. Истинска отборна победа. Знаехме, че можем да играем по-добре, отколкото в първите два гейма, и останалото просто си дойде на мястото“, заяви Мика Гърбавица, посрещач на Хърватия, която допринесе с 18 точки за победата.

„Винаги е трудно да загубиш с 3:2. Но това е волейболът и трябва да го приемем. Трябва да се поучим от грешките си, а турнирът не е свършил – предстоят ни още два добри мача.“

Сега Хърватия ще се изправи срещу домакина Швеция пред страстната местна публика, докато Словакия ще играе с лидера в група Г Италия. Словачките обаче не са се отказали от надеждата за класиране напред.

Хърватия - Словакия 3:2 (25:27, 19:25, 25:21, 25:22, 15:11)

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