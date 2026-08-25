Франция на върха с Италия

Франция записа убедителен успех срещу дебютанта Черна гора на ЕвроВолей 2026.

Франция доминираше в мача си срещу Черна гора и спечели с 3:0 (25:19, 25:22, 25:17), за да си осигури трета победа на „ЦЕВ Трендиол ЕвроВолей 2026“. Централният блокировач на Франция Аманда Марин Силвес беше най-добрата на блокада в мача с общо шест успешни блока.

От самото начало Франция се опита да поеме контрола, но Черна гора поддържаше резултата близък и се бореше за всяка точка. Разпределителката на Франция Енора Данар-Селос се отличи с два аса в гейма. Към края на частта Черна гора започна да губи инерция, което позволи на Франция да увеличи преднината си и да спечели с 25:19.

Без да се предават, черногорките поддържаха равенство с Франция през по-голямата част от втория гейм. Франция обаче запази силната си игра в атака и в крайна сметка пое контрола. Дори след няколко смени, французойките успяха да спечелят и втория гейм с 25:22. Сириел Депие беше водещият реализатор за Франция с девет точки.

Франция пренесе инерцията си и в третия гейм, принуждавайки Черна гора да вземе ранно прекъсване при 8:4. В средата на гейма резултатът беше близък при 12:11 за Франция. След това французойките вдигнаха нивото си и затвориха гейма с 25:17, за да си осигурят чиста победа.

Централният блокировач на Франция Аманда Марин Силвес беше най-добрата на блокада в мача, завършвайки с шест успешни блока.

„Мисля, че беше важно да останем концентрирани и, разбира се, да се забавляваме. В началото беше трудно, но в крайна сметка изиграхме наистина добър мач.“„Словакия ще бъде труден съперник. Те загубиха своя мач, но имат опитни състезателки и разполагат с време да се възстановят, да презаредят и да се подготвят за мача. Така че не мисля, че са психически сломени“, заяви Енора Данар-Селоси.

Франция - Черна гора 3:0 (25:19, 25:22, 25:17)

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