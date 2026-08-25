Азербайджан си осигури 1/8-финал след трета победа

Домакините от Азербайджан станаха първият отбор от група „C“, който си резервира място на осминафиналите на ЕвроВолей 2026. В оспорван петгеймов сблъсък срещу Румъния в понеделник в Баку, те отпразнуваха третата си победа с 3:2 (25:21, 25:23, 15:25, 22:25, 15:8) от 3 изиграни мача, докато съперничките им трябваше да се примирят с втората си загуба в тайбрек. По-рано през деня Нидерландия постигна убедителна победа във втория си мач в Баку. След петгеймов успех над Румъния в събота, в понеделник те се наложиха с 3:0 гейма над Португалия, оставяйки съперничките си без победа в три изиграни срещи.

След 7:7 в първия гейм, Азербайджан се откъсна с четири поредни точки и не позволи на Румъния да ги настигне до края на частта. Играеща като диагонал, азербайджанската звезда Полина Рахимова поведе нападението. Към края на гейма тя реализира два поредни аса за 23:18. Централната блокировачка и капитан Айшан Абдулазимова донесе геймбол при 24:20, който беше реализиран за 25:21 след непредизвикана грешка на Румъния.

Румъния отговори, като пое контрола в началото на втория гейм. С влязлата като резерва диагонал Дидона Задорожнай, която вече беше сред титулярите и водеше атаката, те успяха да отворят разлика от шест точки. Но след 12:17, домакините направиха впечатляваща серия от осем поредни точки при сервис на посрещачката Маргарита Степаненко, докато съотборничката ѝ Йелизавета Рубан се грижеше зрелищно за нещата на мрежата, за да обърне резултата до 20:17 – удар, от който румънките не успяха да се възстановят. Рубан донесе геймбол с успешна атака за 24:22, а Рахимова затвори гейма при 25:23, за да удвои преднината на своя отбор в мача.

Румъния щурмува третия гейм със серия от 6:1 и този път не позволи на съперничките си да се върнат в играта. Азербайджан допусна твърде много непредизвикани грешки, докато румънският сервис започна да носи директни точки. Геймболът дойде след чудовищна блокада на Задорожнай за 24:15, а централната блокировачка Андрея Чимпу го превърна в победа с 25:15 след третия си ас в мача.

В оспорвания четвърти гейм водачеството се сменяше до 22:22 в решаващите моменти. Диагоналът Йоана Бачу, която се беше върнала на игрището, спечели следващата точка с мощна атака. След това посрещачката Родика Бутерез изведе Румъния до геймбол с успешна атака, а накрая влязлата като резерва Каролина Раду реализира ас за 25:22, за да доведе мача до тайбрек.

Вдъхновен от фантастичната подкрепа на над четири хиляди фенове по трибуните, Азербайджан се завърна за петия гейм с пълна сила, бързо пое контрола над резултата и не го изпусна до края. Рахимова блестеше в атака, за да поведе отбора към победата.

Тя отбеляза шест точки от атака само в тайбрека, включително тази, която изведе отбора ѝ до мачбол при 14:7, както и последната, с която бе оформен крайният резултат 15:8.

Полина Рахимова допринесе с три аса и четири блокади за общо 26 точки, с което стана най-резултатният състезател в мача. Елизавета Рубан добави 24 точки, включително два успешни блока. За Румъния най-резултатна бе Дидона Задорожнай с 19 точки (два аса, два блока), въпреки че започна като титуляр само в средните три гейма. Родика Бутерез добави още 18 точки (три блока, един ас).

„Беше много труден мач. Румъния е добър отбор. Сервисът им е много силен. На моменти имахме проблеми с посрещането. Просто се напънахме докрай, за да спечелим този двубой“, заяви разпределителката на Азербайджан Кристина Вестман

„Мислехме, че можем да обърнем мача, но за съжаление не се получи. Не започнахме добре петия гейм. В момента, в който трябваше да направим нещо, просто загубихме концентрация“, каза пък либерото на Румъния Диана Вереш

Азербайджан – Румъния 3:2 (25:21, 25:23, 15:25, 22:25, 15:8)

В петия състезателен ден от група „C“ във вторник предстоят мачовете Румъния срещу Белгия от 15:30 ч. местно време и Нидерландия срещу Испания от 18:30 ч.

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