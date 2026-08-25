Маркета Вондроушова обжалва забраната си да играе тенис

Бившата шампионка от Уимбълдън Маркета Вондроушова обжалва пред Спортния арбитражен съд (КАС) четиригодишната си забрана да играе след пропускане на допинг тест през миналата година", съобщиха от най-висшия съдебен орган в спорта.

27-годишната чехкиня получи забраната през юни, след като от Международната агенция за почтеност в тениса заявиха, че тя не е предоставила пробата си, когато е била уведомена от служител по допинг контрол при опит за тест в дома ѝ през декември.

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Вондроушова заяви през април, че е "достигнала точка на пречупване след месеци на физически и психически стрес" и добави, че служителят е пристигнал в 20:15 часа, като е изисквал незабавен тест. Тя е почувствала сериозен опит за нахлуване в личния ѝ живот.

Чехкинята заяви, че никога не е употребявала допинг, а "проба, направена три дни след инцидента от 3 декември, е била отрицателна".

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От КАС потвърдиха във вторник за получаването на жалбата и заявиха, че все още не е насрочено изслушване. Забраната на Вондроушова изтича на 21 юни 2030 година, когато тя ще навърши 30 години.

Бившата номер 6 в световната ранглиста не е играла в официален мач от януари 2026 година. Тя спечели титлата на Уимбълдън през 2023 година, а преди това достигна до финала на Откритото първенство на Франция през 2019 година и спечели сребърен медал на Олимпийските игри в Токио през 2021 година.

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