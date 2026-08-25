Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Треньорът на АЕК Марко Николич с официална пресконференция преди сблъсъка с Левски
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Маркета Вондроушова обжалва забраната си да играе тенис

Маркета Вондроушова обжалва забраната си да играе тенис

  • 25 авг 2026 | 15:26
  • 428
  • 0
Маркета Вондроушова обжалва забраната си да играе тенис

Бившата шампионка от Уимбълдън Маркета Вондроушова обжалва пред Спортния арбитражен съд (КАС) четиригодишната си забрана да играе след пропускане на допинг тест през миналата година", съобщиха от най-висшия съдебен орган в спорта.

27-годишната чехкиня получи забраната през юни, след като от Международната агенция за почтеност в тениса заявиха, че тя не е предоставила пробата си, когато е била уведомена от служител по допинг контрол при опит за тест в дома ѝ през декември.

Бивш шампионка от "Уимбълдън" изгоря за 4 години
Бивш шампионка от "Уимбълдън" изгоря за 4 години

Вондроушова заяви през април, че е "достигнала точка на пречупване след месеци на физически и психически стрес" и добави, че служителят е пристигнал в 20:15 часа, като е изисквал незабавен тест. Тя е почувствала сериозен опит за нахлуване в личния ѝ живот.

Чехкинята заяви, че никога не е употребявала допинг, а "проба, направена три дни след инцидента от 3 декември, е била отрицателна".

Наказаната Вондроушова: Никога не съм употребявала допинг
Наказаната Вондроушова: Никога не съм употребявала допинг

От КАС потвърдиха във вторник за получаването на жалбата и заявиха, че все още не е насрочено изслушване. Забраната на Вондроушова изтича на 21 юни 2030 година, когато тя ще навърши 30 години.

Бившата номер 6 в световната ранглиста не е играла в официален мач от януари 2026 година. Тя спечели титлата на Уимбълдън през 2023 година, а преди това достигна до финала на Откритото първенство на Франция през 2019 година и спечели сребърен медал на Олимпийските игри в Токио през 2021 година.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Юлия Стаматова е четвъртфиналистка на двойки на турнир в Румъния

Юлия Стаматова е четвъртфиналистка на двойки на турнир в Румъния

  • 25 авг 2026 | 16:46
  • 120
  • 0
Още две българки ще играят на четвъртфиналите на двойки в Куршумлийска Баня

Още две българки ще играят на четвъртфиналите на двойки в Куршумлийска Баня

  • 25 авг 2026 | 16:12
  • 341
  • 0
Янаки Милев елиминира седмия поставен на турнир в Испания

Янаки Милев елиминира седмия поставен на турнир в Испания

  • 25 авг 2026 | 16:05
  • 281
  • 0
Бургас приема официалните европейски плейофи за "Ориндж Боул"

Бургас приема официалните европейски плейофи за "Ориндж Боул"

  • 25 авг 2026 | 13:25
  • 297
  • 0
Маестрото сложи край на спекулациите за завръщане: Не ми се занимава с допинг контрол

Маестрото сложи край на спекулациите за завръщане: Не ми се занимава с допинг контрол

  • 25 авг 2026 | 12:33
  • 4443
  • 2
Росица Денчева достигна до четвъртфиналите на двойки в Сърбия

Росица Денчева достигна до четвъртфиналите на двойки в Сърбия

  • 25 авг 2026 | 12:27
  • 413
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски срещу АЕК в най-скъпия мач в историята на българския футбол: следете всичко в реално време

Левски срещу АЕК в най-скъпия мач в историята на българския футбол: следете всичко в реално време

  • 25 авг 2026 | 15:28
  • 43806
  • 119
Марко Николич говори преди битката с Левски

Марко Николич говори преди битката с Левски

  • 25 авг 2026 | 16:59
  • 2111
  • 1
Отлични новини за ЦСКА два дни преди реванша с ОФИ

Отлични новини за ЦСКА два дни преди реванша с ОФИ

  • 25 авг 2026 | 12:20
  • 29758
  • 87
Гръцки номер за Левски - оставиха част от "сините" да висят на пистата

Гръцки номер за Левски - оставиха част от "сините" да висят на пистата

  • 25 авг 2026 | 13:05
  • 23855
  • 51
Босът на Ботев (Пд) "против" желанието на Левски: Дано отстранят АЕК, но защо да губим предимството си пред тях?

Босът на Ботев (Пд) "против" желанието на Левски: Дано отстранят АЕК, но защо да губим предимството си пред тях?

  • 25 авг 2026 | 13:21
  • 19283
  • 89
Жоазиньо пред Sportal.bg: Левски постига страхотни резултати и има отлични шансове срещу АЕК!

Жоазиньо пред Sportal.bg: Левски постига страхотни резултати и има отлични шансове срещу АЕК!

  • 25 авг 2026 | 07:49
  • 23196
  • 7