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16-годишният Симеон Луканов с дебют в мъжкия тенис

  • 25 авг 2026 | 17:03
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16-годишният Симеон Луканов с дебют в мъжкия тенис

Симеон Луканов стана първият тенисист от набор 2010 година, който се състезава за България, с дебют в мъжкия световен тенис. Роденият в България суперталант Тео Давидов, известен с това, че играе без бекхенд, също е роден през 2010 и влезе в АТР ранглистата за мъже през февруари 2026 г. само на 15 години, но той се състезава за САЩ.

Луканов, който в последните две години тренира в Академия „Жустин Енен" край Брюксел, загуби с 2:6, 6:7 (2) от латвиеца Кирилс Соколовс на турнира от World Tennis Tour M15 с награден фонд 15 000 евро в Куршумлийска баня в Сърбия. 18-годишният съперник е с ATP рейтинг и вече почти не се състезава при младежите, а само при мъжете.

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Симеон поведе във втория сет с 4:1 и 30:0, но напрежението от дебюта явно му повлия и загуби този гейм, а после и тайбрека срещу двуметровия сервис бот.

Преди две седмици Симеон Луканов и Иво Найденов пък стигнаха до полуфинала на двойки от турнира Тенис Европа до 16 години в Кауфалия, Гърция. Българските юноши паднаха след три часова битка с два тайбрека 6:7 (6), 6:7 (4) от вторите поставени представители на домакините.

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Снимки: Sportal.bg

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