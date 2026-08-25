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Исторически дебют: Елизара Янева атакува основната схема на US Open

  • 25 авг 2026 | 09:31
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Исторически дебют: Елизара Янева атакува основната схема на US Open

Българската тинейджърка Елизара Янева прави своя официален дебют в квалификациите на US Open днес. 19-годишната пловдивчанка пристига в Ню Йорк като първа ракета на България в женския тенис, като броени часове преди старта записа поредно рекордно класиране, изкачвайки се до №166 в световната ранглиста на WTA.

Тя ще премери сили в първия кръг на пресявките с добре позната и коварна съперничка – 21-годишната чехкиня Луцие Хавличкова (№232 в света).

Двубоят между Янева и шампионката на Ролан Гарос при девойките през 2022-ра Хавличкова на Корт 16 носи сериозен заряд за реванш. Двете се срещнаха в края на миналата година на финала на турнир в Търнава (Словакия), където чехкинята спечели след изключително драматичен тайбрек в третия сет. Тогава българката спаси четири мачбола в дванадесетия гейм, но въпреки това отстъпи с 4:6, 5:3, 6:7(3).

Сега, на твърдите кортове във "Флашинг Медуос", Янева има перфектната възможност да вземе предимство, демонстрирайки израстването, което я изведе до лидерската позиция у нас. За нея това е трето поредно участие в пресявки на Големия шлем за сезона. Тя вече натрупа безценен опит на Ролан Гарос и Уимбълдън, където през юни записа и първата си победа на това ниво срещу британката Юрико Миазаки.

Ако първата ни ракета успее да преодолее Хавличкова, предизвикателствата пред нея ще станат още по-големи. Квалификациите на US Open изискват три последователни победи, а във втория кръг ще я очаква победителката от мача между поставената под №2 в квалификациите Моюка Учиджима (Япония) или опитната словенка Полона Херцог (бивша №35 в света). Потенциални съпернички на Янева за влизане в основната схема са Ноа Хибино, Сара Сорибес Тормо, Нома Ноа Акугуе и Дженей Престън.

Дори и самото участие в тази фаза обаче е сериозен успех, като всеки тенисист в пресявките си гарантира минимум 32 000 долара от наградния фонд.

Елизара Янева се намира в отлична форма в момента и през този сезон достигна до два полуфинала на турнири от категорията WTA 125. Първият от тях беше в Бреша през юни. На четвъртфиналите там българката постигна впечатляващ обрат срещу опитната грузинка Екатерине Горгодзе с резултат 2:6, 6:1, 6:2, а в спора за място на финала Янева отстъпи пред четвъртата поставена в схемата Маяр Шериф (Египет) с 3:6, 3:6. Вторият бе във Варшава през август. На четвъртфиналите в полската столица тя постигна победа над бившата №23 в света Мона Бартел (Германия) с 6:4, 2:6, 7:6(5) след драматичен трилър, а в следващия кръг отстъпи на чехкинята Габриела Андреа Кнутсон с 6:7(4), 2:6.

Янева има и четвъртфинал в Рим през юли, когато записа паметна първа победа срещу съперничка от челната стотица на ранглистата. В първия кръг тийнейджърката надигра водачката в основната схема и 88-а в света Оксана Селехметиева, а на четвъртфиналите отстъпи пред бившата финалистка от Ролан Гарос Мартина Тревизан. С представянето си във Вечния град Елизара заслужи статута на първа ракета на България при жените.

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