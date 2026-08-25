Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте: Треньорът на АЕК Марко Николич с официална пресконференция преди сблъсъка с Левски
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Костас Слукас: Успехът тече в кръвта на Обрадович

Костас Слукас: Успехът тече в кръвта на Обрадович

  • 25 авг 2026 | 15:20
  • 400
  • 0
Костас Слукас: Успехът тече в кръвта на Обрадович

Капитанът на Панатинайкос, Костас Слукас, даде символичен старт на новия състезателен сезон по време на официалния медиен ден на „зелените“. Опитният гард коментира началото на подготовката, завръщането на Желко Обрадович и подчерта, че уважението е в основата на постигането на целите на клуба.

По повод смяната на треньорския пост, Слукас изрази своята признателност към Ергин Атаман, като същевременно подчерта ентусиазма около новото сътрудничество с Желко Обрадович.

За Ергин Атаман той заяви: „Той имаше абсолютно успешен тригодишен период, изпълнен с титли. Един красив цикъл приключи, имахме отлично сътрудничество и както аз, така и феновете на Панатинайкос го уважаваме безкрайно.“

Относно Желко Обрадович, Слукас добави: „Особено щастлив съм от това сътрудничество, както и цялата организация, която с нетърпение очакваше завръщането му. Това събужда велики спомени от 13-годишното му присъствие в отбора. В кръвта му текат жаждата за победи и успехът. Остава да видим дали високите очаквания ще се потвърдят на паркета.“

Капитанът на „детелините“ не скри, че в Панатинайкос борбата за титли е единственият път, особено след сезон, който не донесе желаните резултати:

„Когато играеш за Панатинайкос, напрежението за успех е даденост. Имаме топ треньор, отличен състав и уникални фенове. Нужно е време, за да усвоим новата философия, но обещавам старание, битка за всяка топка и единство. Молим феновете за подкрепа и търпение.“

Коментирайки актуалните теми, Слукас успокои привържениците относно Кендрик Нън, отбелязвайки, че контузията му не е сериозна и подчертавайки значението на неговата личност за отбора.

Същевременно той се позова с хумор, но и с акцент върху качеството на четиримата френски национали (Лесор, Франсиско, Фал, Ябуселе), като натърти: „Вече започнахме да разбираме френски. Качеството им е неоспоримо, сега въпросът е да постигнем правилната химия.“

В заключение, на въпрос какво послание ще отправи към съотборниците си в съблекалнята, той беше категоричен: „Има само една дума: уважение. Това е основната съставка за успеха на един отбор.“

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Евролига

Фал след като смени Олимпиакос с ПАО: Тук видях някои неща, които никога преди не съм имал, дори има готвач

Фал след като смени Олимпиакос с ПАО: Тук видях някои неща, които никога преди не съм имал, дори има готвач

  • 25 авг 2026 | 15:13
  • 667
  • 0
Обрадович: Всички трябва да разберат какво означава Панатинайкос

Обрадович: Всички трябва да разберат какво означава Панатинайкос

  • 25 авг 2026 | 15:08
  • 573
  • 0
Хаос в Евролигата! Олимпиакос и Уолкъп в огромен скандал за милиони

Хаос в Евролигата! Олимпиакос и Уолкъп в огромен скандал за милиони

  • 25 авг 2026 | 10:18
  • 1121
  • 0
Булдозери, машини и президентът на инспекция в залата на Олимпиакос

Булдозери, машини и президентът на инспекция в залата на Олимпиакос

  • 24 авг 2026 | 21:03
  • 2562
  • 0
Абу Даби приема първия в историята турнир за Суперкупата на Евролигата

Абу Даби приема първия в историята турнир за Суперкупата на Евролигата

  • 24 авг 2026 | 15:53
  • 2820
  • 0
Вучевич посочи кои отбори в Евролигата му харесват

Вучевич посочи кои отбори в Евролигата му харесват

  • 24 авг 2026 | 14:20
  • 847
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски срещу АЕК в най-скъпия мач в историята на българския футбол: следете всичко в реално време

Левски срещу АЕК в най-скъпия мач в историята на българския футбол: следете всичко в реално време

  • 25 авг 2026 | 15:28
  • 43753
  • 119
Марко Николич говори преди битката с Левски

Марко Николич говори преди битката с Левски

  • 25 авг 2026 | 16:59
  • 2054
  • 1
Отлични новини за ЦСКА два дни преди реванша с ОФИ

Отлични новини за ЦСКА два дни преди реванша с ОФИ

  • 25 авг 2026 | 12:20
  • 29727
  • 87
Гръцки номер за Левски - оставиха част от "сините" да висят на пистата

Гръцки номер за Левски - оставиха част от "сините" да висят на пистата

  • 25 авг 2026 | 13:05
  • 23819
  • 51
Босът на Ботев (Пд) "против" желанието на Левски: Дано отстранят АЕК, но защо да губим предимството си пред тях?

Босът на Ботев (Пд) "против" желанието на Левски: Дано отстранят АЕК, но защо да губим предимството си пред тях?

  • 25 авг 2026 | 13:21
  • 19258
  • 89
Жоазиньо пред Sportal.bg: Левски постига страхотни резултати и има отлични шансове срещу АЕК!

Жоазиньо пред Sportal.bg: Левски постига страхотни резултати и има отлични шансове срещу АЕК!

  • 25 авг 2026 | 07:49
  • 23188
  • 7