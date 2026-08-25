Костас Слукас: Успехът тече в кръвта на Обрадович

Капитанът на Панатинайкос, Костас Слукас, даде символичен старт на новия състезателен сезон по време на официалния медиен ден на „зелените“. Опитният гард коментира началото на подготовката, завръщането на Желко Обрадович и подчерта, че уважението е в основата на постигането на целите на клуба.
По повод смяната на треньорския пост, Слукас изрази своята признателност към Ергин Атаман, като същевременно подчерта ентусиазма около новото сътрудничество с Желко Обрадович.
За Ергин Атаман той заяви: „Той имаше абсолютно успешен тригодишен период, изпълнен с титли. Един красив цикъл приключи, имахме отлично сътрудничество и както аз, така и феновете на Панатинайкос го уважаваме безкрайно.“
Относно Желко Обрадович, Слукас добави: „Особено щастлив съм от това сътрудничество, както и цялата организация, която с нетърпение очакваше завръщането му. Това събужда велики спомени от 13-годишното му присъствие в отбора. В кръвта му текат жаждата за победи и успехът. Остава да видим дали високите очаквания ще се потвърдят на паркета.“
Капитанът на „детелините“ не скри, че в Панатинайкос борбата за титли е единственият път, особено след сезон, който не донесе желаните резултати:
„Когато играеш за Панатинайкос, напрежението за успех е даденост. Имаме топ треньор, отличен състав и уникални фенове. Нужно е време, за да усвоим новата философия, но обещавам старание, битка за всяка топка и единство. Молим феновете за подкрепа и търпение.“
Коментирайки актуалните теми, Слукас успокои привържениците относно Кендрик Нън, отбелязвайки, че контузията му не е сериозна и подчертавайки значението на неговата личност за отбора.
Същевременно той се позова с хумор, но и с акцент върху качеството на четиримата френски национали (Лесор, Франсиско, Фал, Ябуселе), като натърти: „Вече започнахме да разбираме френски. Качеството им е неоспоримо, сега въпросът е да постигнем правилната химия.“
В заключение, на въпрос какво послание ще отправи към съотборниците си в съблекалнята, той беше категоричен: „Има само една дума: уважение. Това е основната съставка за успеха на един отбор.“Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google