Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Фал след като смени Олимпиакос с ПАО: Тук видях някои неща, които никога преди не съм имал, дори има готвач

Фал след като смени Олимпиакос с ПАО: Тук видях някои неща, които никога преди не съм имал, дори има готвач

  • 25 авг 2026 | 15:13
  • 197
  • 0
Фал след като смени Олимпиакос с ПАО: Тук видях някои неща, които никога преди не съм имал, дори има готвач

Новото попълнение на Панатинайкос, Мустафа Фал, сподели първите си впечатления от клуба и говори за амбициите си, включително желанието да спечели Евролигата. Френският център изрази задоволството си от това, че в отбора има и други негови сънародници.

„Винаги е по-лесно, когато имаш хора, които говорят твоя език. Това улеснява нещата“, заяви той.

Фал коментира и първите си впечатления от работата с новия треньор:

„Досега направихме няколко тренировки. Той започна да ни показва своята философия и засега всичко е много добре. Учим нови неща, започваме да намираме своя ритъм. Надявам се всичко да върви добре.“

Баскетболистът остана впечатлен и от условията, които предлага клубът.

„Базата е страхотна. Честно казано, видях някои неща, които никога преди не съм имал. Тук дори има готвач. Засега условията са много добри“, добави Фал.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Евролига

Хаос в Евролигата! Олимпиакос и Уолкъп в огромен скандал за милиони

Хаос в Евролигата! Олимпиакос и Уолкъп в огромен скандал за милиони

  • 25 авг 2026 | 10:18
  • 1033
  • 0
Булдозери, машини и президентът на инспекция в залата на Олимпиакос

Булдозери, машини и президентът на инспекция в залата на Олимпиакос

  • 24 авг 2026 | 21:03
  • 2526
  • 0
Абу Даби приема първия в историята турнир за Суперкупата на Евролигата

Абу Даби приема първия в историята турнир за Суперкупата на Евролигата

  • 24 авг 2026 | 15:53
  • 2771
  • 0
Вучевич посочи кои отбори в Евролигата му харесват

Вучевич посочи кои отбори в Евролигата му харесват

  • 24 авг 2026 | 14:20
  • 835
  • 0
Президентът на Партизан се изказа за статута на Джабари Паркър!

Президентът на Партизан се изказа за статута на Джабари Паркър!

  • 22 авг 2026 | 16:24
  • 1670
  • 0
Барселона се подсили в подкошието с французин

Барселона се подсили в подкошието с французин

  • 22 авг 2026 | 15:40
  • 943
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски срещу АЕК в най-скъпия мач в историята на българския футбол: следете всичко в реално време

Левски срещу АЕК в най-скъпия мач в историята на българския футбол: следете всичко в реално време

  • 25 авг 2026 | 15:28
  • 33011
  • 81
Отлични новини за ЦСКА два дни преди реванша с ОФИ

Отлични новини за ЦСКА два дни преди реванша с ОФИ

  • 25 авг 2026 | 12:20
  • 22442
  • 76
Гръцки номер за Левски - оставиха част от "сините" да висят на пистата

Гръцки номер за Левски - оставиха част от "сините" да висят на пистата

  • 25 авг 2026 | 13:05
  • 16700
  • 35
Босът на Ботев (Пд) "против" желанието на Левски: Дано отстранят АЕК, но защо да губим предимството си пред тях?

Босът на Ботев (Пд) "против" желанието на Левски: Дано отстранят АЕК, но защо да губим предимството си пред тях?

  • 25 авг 2026 | 13:21
  • 13877
  • 54
Левски поиска преместване на мача с Ботев (Пд)

Левски поиска преместване на мача с Ботев (Пд)

  • 25 авг 2026 | 10:40
  • 23800
  • 70
Жоазиньо пред Sportal.bg: Левски постига страхотни резултати и има отлични шансове срещу АЕК!

Жоазиньо пред Sportal.bg: Левски постига страхотни резултати и има отлични шансове срещу АЕК!

  • 25 авг 2026 | 07:49
  • 21357
  • 6