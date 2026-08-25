Фал след като смени Олимпиакос с ПАО: Тук видях някои неща, които никога преди не съм имал, дори има готвач

Новото попълнение на Панатинайкос, Мустафа Фал, сподели първите си впечатления от клуба и говори за амбициите си, включително желанието да спечели Евролигата. Френският център изрази задоволството си от това, че в отбора има и други негови сънародници.

„Винаги е по-лесно, когато имаш хора, които говорят твоя език. Това улеснява нещата“, заяви той.

Фал коментира и първите си впечатления от работата с новия треньор:

„Досега направихме няколко тренировки. Той започна да ни показва своята философия и засега всичко е много добре. Учим нови неща, започваме да намираме своя ритъм. Надявам се всичко да върви добре.“

Баскетболистът остана впечатлен и от условията, които предлага клубът.

„Базата е страхотна. Честно казано, видях някои неща, които никога преди не съм имал. Тук дори има готвач. Засега условията са много добри“, добави Фал.

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