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  4. Обрадович: Всички трябва да разберат какво означава Панатинайкос

Обрадович: Всички трябва да разберат какво означава Панатинайкос

  • 25 авг 2026 | 15:08
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Обрадович: Всички трябва да разберат какво означава Панатинайкос

Новият сезон за Панатинайкос започна символично в „Телеком Център“, където новият-стар треньор Желко Обрадович даде първите си изявления. Сръбският специалист, който е най-титулуваният наставник в европейския баскетбол, коментира особеностите на предсезонната подготовка, високите очаквания и манталитета, който трябва да бъде възроден в клуба.

Обрадович се спря на проблемите със състава в началото на тренировъчния процес, показвайки реализъм:

„Все още не съм виждал целия отбор. Имаме седем национали, които отсъстват, както и Кендрик Нън, който има контузия. Няколко млади момчета ни помагат временно, а от следващата седмица очакваме всички да се присъединят към подготовката.“

Относно ограниченото време за работа, той добави: „Няма да имаме много дни за пълноценна подготовка, но аз никога не се оплаквам. Такава е ситуацията и продължаваме напред.“

Запитан за напрежението за постигане на резултати и адаптацията на новите попълнения, опитният треньор наблегна на колективния дух:

„Нормално е очакванията да са големи предвид качеството, с което разполагаме. Важното обаче е да играем като отбор. Новите играчи познават отлично играта, но се нуждаят от време, за да усвоят системите чрез разговори и тренировки. Целта ни е да останем единни в трудните моменти, защото сезонът е дълъг.“

В заключение сръбският специалист изрази задоволство от екипа си и отправи ясно послание за необходимата философия в клуба:

„Около нас имаме хора от миналото – Фраги, Майк, Димитрис – както и играчи, които познавам добре. Културата на Панатинайкос е специална и трябва да се върнем към нея. Всички са длъжни да научат и да разберат какво означава Панатинайкос. Трябва да функционираме като отбор не само между четирите линии на игрището, но и в живота като цяло. Играчи, щаб и треньори сме длъжни да бъдем на нивото, което този клуб заслужава.“

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