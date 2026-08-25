Артишук изведе Украйна до първа победа

Дългоочакваната първа победа за Украйна на ЕвроВолей 2026 за жени откри четвъртия ден от надпреварата в Група „Б“ в Бърно. Водени от изключителното представяне на Анна Артишук, украинките постигнаха доминираща победа над Австрия с 3:0 (25:15, 25:15, 25:12)и се върнаха в борбата. По-късно в понеделник непобеденият отбор на Сърбия затвърди позицията си на върха в групата с чиста победа над България, която вдигна нивото си в третия гейм, преди Александра Узелац да се намеси решително в ключовите моменти.

И Украйна, и Австрия излязоха на игрището в търсене на първия си успех на ЕвроВолей. Въпреки че двата отбора никога не се бяха срещали на европейско първенство, Украйна можеше да се похвали с перфектен баланс срещу Австрия в други състезания. Австрийките започнаха по-добре и поведоха с 4:1, но Украйна бързо обърна развоя, повеждайки със 7:5, а след това увеличи преднината си до 15:9 след ас на Светлана Дорсман. Анна Артишук беше неудържима, отбелязвайки девет точки, включително шест атаки при 60% ефективност и два блока. Нейният ас донесе на Украйна поредица от мачболи при 24:13 и украинките затвориха гейма при 25:15 след пълно превъзходство във всички елементи.

Вторият гейм започна оспорвано, като Украйна взе леко предимство, преди Австрия веднага да отговори и да изравни резултата при 7:7. Ас на Кора Шаберл, която отбеляза 4 точки в гейма, изведе Австрия напред с 11:9. Това подейства като сигнал за събуждане за Украйна, която бързо вдигна оборотите и започна да поставя Австрия под силен натиск от сервис линията. Сервис серии на Миленко (15:12), Диана Мелюшкина (18:14) и Анна Артишук помогнаха на Украйна да поведе с 23:15, преди да затвори гейма при 25:15. Артишук остана водеща фигура със 7 точки, силно подкрепена от Валерия Нудха и Мелюшкина с по 4, и така Украйна поведе с 2:0 след само 45 минути игра.

Украйна беше решена да довърши работата и започна силно третия гейм, като бързо поведе с 8:4. Артишук остана основната им атакуваща сила, добавяйки още пет точки, преди да бъде заменена. При пълен контрол на Украйна при 16:5, треньорът Якуб Глушак се възползва от възможността да направи ротации в състава си, но домакините на гейма запазиха контрола и в крайна сметка го затвориха при 25:12.

Артишук завърши мача с впечатляващите 21 точки, включително 14 успешни атаки при 50% ефективност, четири блока и три аса. След нея се наредиха Валерия Нудха с девет точки и Диана Мелюшкина с осем, включително четири блока. За Австрия Кора Шаберл беше най-резултатна с девет точки.

„Беше много важно за всички нас да спечелим този мач, особено с 3:0, и да изградим увереност за предстоящите срещи. Днес всички играхме наистина добре, като отбор, и аз наистина се наслаждавах. Показахме, че можем отново да се смеем, да се усмихваме и да се радваме на волейбола, и най-важното – бяхме там една за друга“, заяви Анна Артишук.

Украйна – Австрия 3:0 (25:15, 25:15, 25:12)

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