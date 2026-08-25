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Турция остава безгрешна в Истанбул пред 13 499 зрители

  • 25 авг 2026 | 14:22
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Турция остава безгрешна в Истанбул пред 13 499 зрители

Домакините от Турция зарадваха 13 499 зрители, постигайки трета поредна победа от 3 мача над Унгария с 3:0 (26:24, 25:21, 25:14) в група А на Европейското първенство по волейбол за жени.

Играейки срещу най-младия отбор в надпреварата, чийто състав е със средна възраст едва 21 години и 41 дни, на Турция ѝ трябваше известно време, за да намери своя ритъм. Първият гейм беше много оспорван, като Унгария дори стигна до геймбол. Турция обаче разполагаше с истински коз – Мелиса Варгас, която изигра ключова роля за обрата и спечелването на откриващата част с 26:24.

Унгария успя да поддържа темпото на домакините и през по-голямата част от втория гейм, но към края му Турция вдигна нивото си на игра за радост на своите винаги страстни фенове. След това домакините поеха пълен контрол над мача и техният старши треньор Даниеле Сантарели успя да включи и някои от резервните състезателки. Въпреки това третият гейм завърши с убедителна победа с 25:14 за защитаващите европейската си титла шампионки. Варгас стана топреализатор с внушителните 24 точки само в три гейма, включително пет аса и два блока. Анет Немет беше единствената унгарска състезателка, която завърши мача с двуцифрен актив (15).

„Все още търсим идеалното представяне, но с всеки мач се справяме малко по-добре, въпреки че трябваше да се адаптираме към различни стилове, играейки срещу толкова разнообразни противници като Латвия, Словения и Унгария. Винаги е удоволствие да играем пред нашите фенове, тъй като те ни дават огромна енергия, която се надяваме да им върнем с нашите изпълнения. Следват мачове с Германия и Полша, които ще бъдат ключови за подготовката ни за следващите етапи от състезанието“, заяви Зехра Гюнеш след победата.

Турция – Унгария 3:0 (26:24, 25:21, 25:14)

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