Треньор по волейбол бе арестуван и впоследствие освободен, след като насилил и забременил 15-годишна

Треньор по волейбол е бил задържан от полицията в Палма де Майорка по обвинение, че е изнасилил и в резултат на това забременил своя 15-годишна състезателка.

Престъплението е било извършено през юни т.г., когато, по информация на агенция Europa Press, която се позовава на свои източници от разследването, 23-годишният треньор, родом от Боливия, е поканил момичето на вечеря в дома му.

По сведения на източниците, след вечерята мъжът е нападнал тийнейджърката и я насилил сексуално.

В събота нападателят е бил освободен от ареста, като има издадена ограничителна заповед.

По случая вече е образувано досъдебно производство.

novini.bg

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