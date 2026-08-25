Полша надделя над Латвия на Евро 2026

Въпреки че в крайна сметка загуби с 1:3 от физически внушителния отбор на Полша, Латвия и особено тяхната топреализаторка Марта Камелия Левинска (30 точки) изиграха запомнящ се мач в в Истанбул. Срещата бе част от надпреварата в група А на квалификациите за ЕвроВолей 2026 за жени под егидата на CEV. Полша подобри баланса си до две победи от два мача, докато Латвия претърпя трета поредна загуба, но въпреки това натрупа ценен опит и извлече много позитиви.

След завръщането си на сцената на ЕвроВолей за първи път от 1997 г. насам, Латвия по естествен начин спечели симпатиите на мнозина, включително и чрез позитивната енергия, която състезателките излъчват по време на тренировки и мачове. Те изглежда се наслаждават на преживяването и в резултат на това се подобряват с всяка изминала среща. Латвийките изненадаха Полша – отбор номер 5 в света – и в мач с много обрати, реално можеха да постигнат много повече от спечелването на един гейм. Липсата на опит в ключови моменти обаче все още е очевидна, но тяхната устойчивост и способност да се борят са повече от похвални.

Mistrzostwa Europy

Polska 3:1 Łotwa pic.twitter.com/yEVqDCFLMG — Ewa Mac (@EwaMac1) August 24, 2026

За Полша липсваше капитанът и либеро Александра Шчигловска, която бе останала в хотела. Освен доминантния първи гейм, мачът се превърна в истинско влакче на ужасите за „бяло-червените“, които трябваше да правят многократни обрати, за да обърнат резултата – особено в третия гейм, където изоставаха с 9:16. Основните проблеми на Полша бяха в посрещането (18% отлично, 36% позитивно), като Латвия отбеляза цели 10 аса, от които по три бяха дело на Кармена Струка и Ания Юрджа.

В крайна сметка Полша показа повече хладнокръвие в ключовите моменти на третия и четвъртия гейм и спечели с 3:1 (25:19, 23:25, 25:22, 26:24).

❗️ 🇵🇱 MARTYNA CZYRNIAŃSKA 🆚️

REPREZENTACJA ŁOTWY 🇱🇻 (3-1):



▪️ 1️⃣5️⃣ PKT

▪️ +12

▪️ 13% pozytywnego przyjęcia

▪️ 67% skuteczności w ataku (14/21)

▪️ 62% efektywności w ataku

▪️ 1 punktowy blok



Foto: PZPS.#jazdababy pic.twitter.com/OidlT2RKeQ — Jakub Balcerzak (@Jakub110Jakub) August 24, 2026

Четири от техните състезателки завършиха мача с двуцифрен точков актив, а Моника Лампковска бе лидер с 18 точки.

❗️ 🇵🇱 MONIKA LAMPKOWSKA 🆚️

REPREZENTACJA ŁOTWY 🇱🇻 (3-1):



▪️ 1️⃣7️⃣ PKT

▪️ +13

▪️ 36% pozytywnego przyjęcia

▪️ 56% skuteczności w ataku (15/27)

▪️ 48% efektywności w ataku

▪️ 2 asy serwisowe



Foto: PZPS. #jazdababy pic.twitter.com/P4kUfgkixE — Jakub Balcerzak (@Jakub110Jakub) August 24, 2026

Марта Камелия Левинска от Латвия натрупа впечатляващите 30 точки в един незабравим за нея мач.

„Мисля, че можем да се съгласим, че играхме зле – и го правехме от самото начало на мача, като това не се промени до края. Въпреки това, най-важното в крайна сметка е, че въпреки такова слабо представяне, успяхме да си осигурим победа и още три точки, което е от значение“, заяви Магдалена Стисяк.

Полша – Латвия 3:1 (25:19, 23:25, 25:22, 26:24)

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