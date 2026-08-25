Александра Ужелац: Радвам се, че победихме България с 3:0

България допусна втората си загуба на Европейското първенство по волейбол за жени. В чешкия град Бърно воденият от треньора Марчело Абонданца отбор отстъпи срещу европейския вицешампион Сърбия с 0:3 (18:25, 14:25, 20:25) за 72 минути.

Най-резултатна за България стана Ива Дудова с 12 точки. Нейната съотборничка Цветелина Илиева добави още 7.

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За Сърбия с 18 точки завърши Александра Ужелац.

„Може би не играхме по най-добрия начин, но спечелихме още една наистина важна победа за нас. Първите два сета бяха по-комфортни, но по-късно се отпуснахме малко прекалено, което винаги е опасно. Радвам се, че отборът успя да отговори и че спечелихме с 3:0. Радвам се и че успях да помогна на отбора в труден момент. Винаги е нужна отборна работа, за да се спечели, и в крайна сметка това е всичко, което има значение“, заяви Александра Ужелац.

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