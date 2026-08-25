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  3. Александра Ужелац: Радвам се, че победихме България с 3:0

Александра Ужелац: Радвам се, че победихме България с 3:0

  • 25 авг 2026 | 13:58
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България допусна втората си загуба на Европейското първенство по волейбол за жени. В чешкия град Бърно воденият от треньора Марчело Абонданца отбор отстъпи срещу европейския вицешампион Сърбия с 0:3 (18:25, 14:25, 20:25) за 72 минути.

Най-резултатна за България стана Ива Дудова с 12 точки. Нейната съотборничка Цветелина Илиева добави още 7.

България се опита да се бори, но загуби срещу Сърбия на ЕвроВолей 2026
България се опита да се бори, но загуби срещу Сърбия на ЕвроВолей 2026

За Сърбия с 18 точки завърши Александра Ужелац.

„Може би не играхме по най-добрия начин, но спечелихме още една наистина важна победа за нас. Първите два сета бяха по-комфортни, но по-късно се отпуснахме малко прекалено, което винаги е опасно. Радвам се, че отборът успя да отговори и че спечелихме с 3:0. Радвам се и че успях да помогна на отбора в труден момент. Винаги е нужна отборна работа, за да се спечели, и в крайна сметка това е всичко, което има значение“, заяви Александра Ужелац.

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