Клауза позволява на Марк Маркес да си тръгне предсрочно от Дукати

Появиха се нови предполагаеми детайли около удължаването на договора на Марк Маркес с Дукати, които предизвикват сериозен интерес.

Деветкратният световен шампион преживява типичен за него сезон, изпълнен с възходи и падения, в който отново флиртуваше с оттегляне, преди да се завърне към победите и да се включи в битката за титлата.

Where things can get very unexpected 👀



Here are the moments that broke your timelines at the #AragonGP 🏁📲#MotoGP pic.twitter.com/pWlnn7DSCQ — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 24, 2026

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Шампионът за 2025 започна сезона далеч от желаното темпо, а през май в Льо Ман беше облян в сълзи, след като катастрофа доведе до счупен глезен и двойна операция.

Маркес откровено призна за изкривен винт в рамото, който му е причинявал силна болка, и пропусна състезанието във Франция, както и последвалата Гран При на Барселона, на фона на опасения, че може да се оттегли. Въпреки това, само два месеца по-късно той отново се върна на пътя на победата и подписа нов договор с Дукати до края на 2028 г.

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Легендарният мениджър в MotoGP Карло Пернат обаче разкри, че в споразумението има клауза, която може да му позволи да напусне още следващия сезон, ако състоянието му не се е подобрило. Тази информация не е официално потвърдена.

„Подписаният договор е за две години, тоест 1+1 - Пернат е цитиран от радио Ла Секста. - Това означава, че ако след една година физическото му състояние не му позволява да се бори за титлата, той е свободен да си тръгне.“

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„За да могат да го задържат, това е много справедлив договор. Междувременно план „Б“ вече е задействан с Педро Акоста; освен това има млади пилоти като Фермин Алдегер и Николо Булега, чийто напредък трябва да видим.“

„Очевидно, ако не успее, е справедливо Марк да си тръгне, точно както е справедливо Дукати да го пусне, но, разбира се, не можех да не подновя договора му за две години.“

„Ако след една година физическото състояние на Маркес не му позволява да се бори за титлата, той е свободен да си тръгне.“

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Снимки: Gettyimages