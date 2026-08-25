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Александра Фейгин започна подготовка с нов хореограф

  • 25 авг 2026 | 13:02
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Александра Фейгин започна подготовка с нов хореограф

Александра Фейгин започна подготовка за новия сезон 2026/2027. Националката вече работи по волната си програма, като началото на подготовката по композицията бе поставено в Кранево съвместно с Кирил Халявин.

Халявин е бивш състезател по танци на лед, световен шампион за юноши и участник на зимните олимпийски игри в Пьончан през 2018 година. След края на състезателната си кариера той се насочва към треньорска и хореографска работа.

В екипа на Фейгин е и руският хореограф Никита Михайлов. Той е бивш състезател в мъжкото единично пързаляне и от години работи като постановчик с едни от водещите фигуристи. Сред имената, с които е създавал програми, са олимпийският шампион Марк Кондратюк, Елизавета Туктамишева, Евгений Семененко, Александър Самарин, Дмитрий Алиев, Михаил Коляда, Пьотр Гуменник и София Самодурова.

Любов под слънцето на Санторини
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Михайлов е работил с Александра Фейгин през сезон 2018/2019, когато поставя нейната волна програма по музика от филма „Гранд хотел Будапеща".

Преди Халявин да се присъедини към екипа на Фейгин, тя работеше с Беноа Ришо – един от най-изявените хореографи в световното фигурно пързаляне. Разногласия в екипа обаче сложиха край на това сътрудничество и наложиха спешна промяна в подготовката на българката.

Само две седмици преди световното първенство в Прага през март Халявин се включи в работата на Фейгин и постави новата ѝ кратка програма. Тя се оказа успешна и помогна на българската фигуристка да се класира за финала на шампионата.

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