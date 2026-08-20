Любов под слънцето на Санторини

Участничката на две олимпиади Александра Фейгин е на едно от най-романтичните места в света. Фигуристката прекарва лятната си ваканция на остров Санторини, а с нея е новият й приятел - актьорът и тв водещ Петър Дочев.

От известно време в публичното пространство се говори, че между двамата има нещо повече от приятелство. Сега Саша и Петър сякаш сложиха край на догадките, след като почти едновременно споделиха кадри от от едно и също място.

Александра Фейгин завъртя главата на тв водещ?

Те избраха деликатен начин да споделят близостта си, като актьорът публикува серия от снимки, сред които вниманието привлича кадър с дългокоса руса жена, която се наслаждава на гледката от тераса. Още по-красноречива е друга снимка – сенките на двама души, хванати за ръце.

По същото време Александра Фейгин също показа кадри от почивката си. Детайлите подсказват, че двамата прекарват времето си заедно и се радват на взаимната си компания. А какво по-подходящо място за това от Санторини, известен като островът на влюбените.

Дочев и Фейгин се познават покрай гостуване на фигуристката в “Преди обед”, а впоследствие професионалните им пътища се пресичат още няколко пъти.

Двамата участват в общи проекти и си партнират в спектакъла “Кораб в сърцето”, вдъхновен от стихове и спомени на Христо Фотев.

Новата връзка идва след края на дългогодишните отношения на Петър Дочев с актрисата Ирмена Чичикова, с която бяха заедно около осем години.

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