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Любов под слънцето на Санторини

  • 20 авг 2026 | 11:35
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Любов под слънцето на Санторини

Участничката на две олимпиади Александра Фейгин е на едно от най-романтичните места в света. Фигуристката прекарва лятната си ваканция на остров Санторини, а с нея е новият й приятел - актьорът и тв водещ Петър Дочев.

От известно време в публичното пространство се говори, че между двамата има нещо повече от приятелство. Сега Саша и Петър сякаш сложиха край на догадките, след като почти едновременно споделиха кадри от от едно и също място.

Александра Фейгин завъртя главата на тв водещ?
Александра Фейгин завъртя главата на тв водещ?

Те избраха деликатен начин да споделят близостта си, като актьорът публикува серия от снимки, сред които вниманието привлича кадър с дългокоса руса жена, която се наслаждава на гледката от тераса. Още по-красноречива е друга снимка – сенките на двама души, хванати за ръце.

По същото време Александра Фейгин също показа кадри от почивката си. Детайлите подсказват, че двамата прекарват времето си заедно и се радват на взаимната си компания. А какво по-подходящо място за това от Санторини, известен като островът на влюбените.

Дочев и Фейгин се познават покрай гостуване на фигуристката в “Преди обед”, а впоследствие професионалните им пътища се пресичат още няколко пъти.

Двамата участват в общи проекти и си партнират в спектакъла “Кораб в сърцето”, вдъхновен от стихове и спомени на Христо Фотев.

Новата връзка идва след края на дългогодишните отношения на Петър Дочев с актрисата Ирмена Чичикова, с която бяха заедно около осем години.

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