Опитът срещу младостта на финала на Grand Chess Tour 2026

Гросмайсторите Фабиано Каруана и Рамешбабу Прагнананда са двамата финалисти във Финалите на Grand Chess Tour за 2026 година. Прагнананда си осигури победата в мача срещу гросмайстор Винсент Каймер три партии преди края. След това той загуби и трите оставащи партии, но спечели двубоя с 19:9 точки. Каруана надделя в по-оспорвания сблъсък срещу гросмайстор Уесли Со с 18:12.

Играчите започват финала на чисто във вторник, 25 август, от 20:00 часа българско време. Тогава ще се изиграят първите партии по класически шахмат в двата мача – за първото и за третото място.

Каймер и Со ще се изправят един срещу друг в двубоя за третата позиция, в който залогът също е много голям. Победителят ще си гарантира участие в Grand Chess Tour през следващата година, което е свързано с възнаграждение за състезателите, наподобяващо заплата за цял сезон.

Тези резултати ни осигуриха сблъсък на поколенията във финала – представител на поколението Z срещу милениал.

Форматът включваше две партии по ускорен шахмат с времева контрола 25 минути плюс 10 секунди добавено време за всеки ход, последвани от четири блиц партии с контрола 5 минути плюс 2 секунди на ход.

"Ясно е, че той е шахматист, който поема много рискове", коментира Каруана. "Ще ти предостави възможности, но и ще те накаже, ако не се възползваш от тях. Именно срещу такъв тип състезател ми предстои да играя. Но съм много щастлив, че се класирах за финала.“

В най-неблагоприятния случай всеки от финалистите ще загуби мача, но ще спечели 125 000 долара. Победата обаче носи още 75 000 долара. Настоящият шампион Каруана може да стане първият шахматист, спечелил Grand Chess Tour в две поредни години. За Прагнананда това би била първа титла в надпреварата. След тегленето на жребия Прагнананда и Со ще започнат своите мачове с черните фигури.

Четвъртият състезателен ден включва две партии по класически шахмат – една във финала и една в двубоя за третото място.

Финалите на Grand Chess Tour за 2026 година се провеждат от 22 до 27 август в Сейнт Луис, щата Мисури. В заключителния турнир от веригата, който е с награден фонд от 450 000 долара, участват гросмайсторите Фабиано Каруана, Уесли Со, Винсент Каймер и Рамешбабу Прагнананда. Те се състезават във формат на директни елиминации.

Всеки мач се състои от осем партии: две по класически шахмат, в които се присъждат 6 точки за победа, 3 за равенство и 0 за загуба; две по ускорен шахмат с точкуване 4/2/0; и четири блиц партии с точкуване 2/1/0. Победителят ще спечели титлата в Grand Chess Tour и голямата награда от 200 000 долара.

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