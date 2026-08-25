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Портланд загуби Шейдън Шарп за поне шест месеца

  • 25 авг 2026 | 10:14
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Портланд загуби Шейдън Шарп за поне шест месеца

Гардът Шейдън Шарп получи тежка контузия и ще отсъства поне шест месеца от състава на Портланд Трейл Блейзърс в Националната баскетболна асоциация (НБА), съобщава ESPN.

23-годишният канадец е с разкъсване в менискуса на дясното коляно, получено по време на тренировка извън заниманията с отбора, и ще пропусне старта на предсезонната подготовка в НБА, която е в началото на октомври. Той също така няма да може да вземе участие в първия състезателен двубой за Трейл Блейзърс - на 22 октомври срещу Финикс Сънс, както и голяма част от редовния сезон.

През миналата година Шарп имаше средни показатели от 20,8 точки, но пропусна голяма част от кампанията заради фрактура в левия крак. Преди година той преподписа с Портланд за четири сезона, а договорът ще влезе в сила идното лято и ще му донесе общо 90 милиона долара.

Тимът от щата Орегон ще започне кампанията с трима опитни гардове в състава си - Джа Морант, Деймиън Лилард и Джру Холидей, които се очаква да нямат проблеми да покрият позицията на Шейдън Шарп в негово отсъствие.

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