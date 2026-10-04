Виктор Уембаняма отново впечатли с нестандартна лятна подготовка, тренира с ръгби отбор

Суперзвездата на Сан Антонио Спърс Виктор Уембаняма отново привлече вниманието на спортния свят с необичаен подход към тренировъчния си процес. Френският баскетболист прекара няколко дни на подготовка с ръгби отбора на Прованс Ръгби, фокусирайки се върху нови модели на движение и увеличаване на физическата си сила.

Това не е първият случай, в който младият лидер на тексасци излиза извън рамките на класическите баскетболни занимания. След като през миналото лято проведе близо двуседмични тренировки с шаолински монаси в историческия манастир Шаолин в Китай, сега той отново потърси предизвикателство в друг спорт. В заниманията с ръгбистите се включи и неговият съотборник в Сан Антонио – опитното крило Харисън Барнс.

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След като изведе Сан Антонио Спърс до паметно участие във Финалите на НБА, Уембаняма навлезе в изключително натоварен тренировъчен период между миналия и новия сезон. Освен заниманията на ръгби терена и ангажиментите с националния отбор на Франция в квалификациите за Световното първенство на ФИБА, френският феномен подписа рекордно максимално удължаване на договора си и бе избран за корицата на предстоящата видеоигра NBA 2К27.

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За второ поредно лято центърът отдели сериозно време и за индивидуални занимания с легендата на НБА Хакийм Олайджуон, което се очаква да му даде още по-голямо предимство и увереност на паркета. Работата с един от най-великите състезатели в историята вече даде резултат през изминалия сезон 2025/2026. В него Уембаняма записа впечатляващите средни показатели от 25,0 точки, 11,5 борби, 3,1 блока и 3,1 асистенции на мач, което го нареди сред основните претенденти за най-полезен играч и го превърна в първия в историята Защитник на годината, избран с пълно единодушие.

🎬 Les coulisses des quelques jours d’entraînement de monsieur Victor Wembanyama avec le Provence Rugby ! 👀🏉 Avec tonton Harrison Barnes en plus…🤝 🎥 - @ProvenceRugby https://t.co/fPN0219pnN — 50 Nuances 🇺🇸🏀 (@50NuancesDeNBA) October 3, 2026

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