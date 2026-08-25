Хаос в Евролигата! Олимпиакос и Уолкъп в огромен скандал за милиони

Откритият конфликт между Томас Уолкъп и Олимпиакос получи своето продължение пред съда. Двете страни се озоваха в съда и представиха своите правни екипи пред БАТ, или Спортния арбитражен съд.

Представители на 33-годишния натурализиран гръцки национал смятат, че обезщетението от три милиона евро, което Олимпиакос иска, е нереално високо. Като ключов аргумент те посочват, че миналогодишната откупна клауза за НБА е била 700 000 долара и че отборът от Пирея няма основание да иска драстично по-голяма сума в момента.

Неговият правен екип се позовава и на прецедент в случая с Давид Дежулиус и Мурсия, по който окончателно решение трябва да бъде взето в началото на септември. От друга страна, в Пирея вярват, че ще постигнат правна победа пред БАТ, който в предстоящия период ще вземе окончателно решение относно условията и начина на прекратяване на договора.

Как се стигна до разрива?

Напрежението в Пирея ескалира, когато Томас Уолкъп първоначално едностранно поиска прекратяване на договора писмено, а след това отказа да се яви на задължителните медицински прегледи и на сбора преди началото на подготовката за новия сезон.

Вместо в Атина, американецът замина за Ню Йорк, където тренира индивидуално, поради което клубът незабавно започна дисциплинарно производство срещу него.

Причината за този ход се крие в оферта, която е пристигнала от Близкия изток – Уолкъп на всяка цена иска да премине в редиците на Дубай, който му е подготвил богат договор и е изпращал оферти за откупуване. Въпреки това, ръководството на европейския шампион категорично отказва продажбата, обяснявайки, че гардът не е на пазара.

Нещо повече, Олимпиакос официално е подал жалба срещу Дубай до Евролигата, обвинявайки клуба от Емирствата в неразрешени преговори и привличане на играч, който е с действащ договор.

Че отношенията са напълно разбити, показва и ходът на самия баскетболист, който е завел дело срещу Олимпиакос за 9 000 евро. Уолкъп твърди, че клубът незаконно е задържал споменатата сума под формата на предполагаеми щети, нанесени на автомобил, който е използвал по време на престоя си в Атина.

Сега всичко е в ръцете на Спортния арбитражен съд, докато и двете страни чакат окончателното решение, което ще сложи край на този скандал.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google