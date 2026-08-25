Тежък старт за супертандема Серина Уилямс/Карлос Алкарас на US Open

23-кратната шампионка от Големия шлем Серина Уилямс и носителят на седем "мейджър" титли Карлос Алкарас научиха кои ще бъдат първите им съперници в турнира на смесени двойки на Откритото първенство на САЩ.

Първото препятствие през суперзвездния тандем в Ню Йорк се очертава изключително трудно, тъй като получилите "уайлд кард" Карлос и Серина ще се изправят Ерин Раутлиф и Лойд Гласпул. За разлика от своите именити съперници, британецът и новозеландката са утвърдени специалисти на двойки, които притежават богат опит и отлична синхронизация на корта. Раутлиф е настоящата шампионка на Откритото първенство на САЩ на двойки жени, а Гласпуул също е сред водещите състезатели в мъжкия тур.

Раутлиф и Гласпуул си осигуриха място в основната схема, след като преминаха през квалификационния турнир от осем отбора. Те демонстрираха железни нерви в решаващите моменти, спечелвайки и двата си квалификационни мача след шампионски супертайбрек.

В първия си двубой те се справиха с друг опитен тандем — Луиза Стефани и Нийл Скупски. Впоследствие, в пряк сблъсък за влизане в основната схема, Раутлиф и Гласпуул надиграха Кристина Младенович и Марсело Аревало, за да си подпечатат сблъсък с Алкарас и Уилямс.

Предстоящата среща ще бъде първи мач за Серина Уилямс на Откритото първенство на САЩ от 2022 година насам. От своя страна Карлос Алкарас се завръща в състезателния тенис след повече от четири месеца отсъствие заради контузия в китката. Срещу опитен и сработен дует като Раутлиф и Гласпуул, испанско-американската двойка ще трябва бързо да намери своя ритъм, за да продължи напред в турнира.

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