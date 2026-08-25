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  3. Георги Радев: Уважение към Олимпик

Георги Радев: Уважение към Олимпик

  • 25 авг 2026 | 08:07
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Георги Радев: Уважение към Олимпик

Утре, Септември (Драгоево) гостува на Олимпик (Варна). Срещата е от втория кръг на Североизточната Трета лига.

„Най-важното е да се възстановим от предишния двубой. Дебютант сме и трябва във всеки мач да даваме максимума. Това ще ни помогне по-бързо да се адаптираме в Трета лига. Уважение към Олимпик. Залагат на млади футболисти с потенциал и амбиции. Излизаме срещу тях за положителен резултат. Очаквам да се получи хубав двубой“, коментира пред Sportal.bg Георги Радев, треньор на Септември (Драгоево).

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