Играта пленила милиони фенове на английския футбол се завръща

Любимата игра на всички фенове на Премиър лийг се завръща за нов сезон. Отново ще скубем коси, ще хабим нерви и ще злословим по адрес на приятелите ни, защото Fantasy Premier League е тук и започва с първия кръг в Англия.

Премиър лийг се завръща с много нови лица и същата страст

Милиони мениджъри по света се впускат в битка, за да докажат, че разбират играта и могат по-добре да наредят състав дори от Микел Артета. Разбира се и тази година няма да пропуснем да ви предложим да се присъедините към лигата на Sportal.bg, за да се забавляваме заедно и да видим кой от читателите ни е най-добрият мениджър.

Кодът за присъединяване към лигата ни е v9a467, събирайте отборите и да започваме и внимавайте с избора, избирайте мъдро, че звездите от миналия сезон са вдигнали цените. Инфлацията удари отново и Ерлинг Холанд, който струва над 15 милиона, но пък поне тази година го няма Мохамед Салах, за да се чудим кого от двамата да изберем. Успех на всички!

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