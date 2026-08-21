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Влади Зографски и инж. Петър Георгиев са почетни граждани на Самоков

  • 21 авг 2026 | 15:51
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Влади Зографски и инж. Петър Георгиев са почетни граждани на Самоков

Най-добрият български състезател по ски скок Владимир Зографски бе удостоен от кмета на Самоков Ангел Джоргов със званието "Почетен гражданин на Самоков". На официалната церемония същото звание получи и инж. Петър Георгиев".

За мен беше чест в тази специална за всички самоковци вечер да връча званието „Почетен гражданин на Самоков“ на двама достойни наши съграждани - инж. Петър Георгиев и Владимир Зографски, заяви кметът Ангел Джоргов.

- Двама души от различни поколения, с различни професионални пътища и постижения, но обединени от едно - силната връзка с родния град и стремежа чрез своя труд, талант и постоянство да допринасят за развитие и авторитет. Инж. Петър Георгиев е сред хората, оставили трайна следа в икономическия и спортния живот на Самоков, а Владимир Зографски години наред прославя името на града ни на най-високото ниво в световния спорт. За мен това признание има особена стойност. То е не само оценка за постигнатото, но и израз на благодарност към личности, които показват, че успехът има още по-голям смисъл, когато носи със себе си името на родния град.„Вечер в музея“ беше една достойна и красива рамка за това признание, вечер, в която историята, музиката и съвременният облик на Самоков се срещнаха в едно специално преживяване".

През изминалия сезон Владимир Зографски пренаписа историята на българския ски скок, като спечели първия си подиум за Световната купа и зае 10-то място на олимпийските игри в Милано и Кортина.

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