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Елитната група до 18 години: Какво ни очаква във втория кръг?

  • 21 авг 2026 | 15:56
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Вторият кръг в Елитната група до 18 години ще предложи осем срещи, разпределени в три дни. Програмата започна днес с двубоя между два от победителите на старта – Локомотив Пловдив и Славия.

„Смърфовете“ и „белите“ не успяха да се победят и завършиха при резултат 1:1. Локомотив започна сезона с успех с 3:1 при гостуването си на Ботев София, а Славия надделя с 2:1 над Национал.

Съботната програма започва в 10:00 часа с две срещи. Янтра приема Локомотив Горна Оряховица. Габровци ще търсят първите си точки след поражението с 0:3 от Дунав, докато гостите стартираха с атрактивна победа с 3:2 над Берое.

По същото време Хебър ще бъде домакин на Локомотив София. Отборът от Пазарджик загуби минимално с 0:1 от Миньор в първия кръг, докато „железничарите“ се наложиха с 3:2 над Пирин.

От 11:00 часа Ботев Пловдив приема Берое. И двата състава ще търсят първите си точки през сезона. „Канарчетата“ отстъпиха с 0:4 при гостуването си на Септември, а старозагорци загубиха с 2:3 от Локомотив Горна Оряховица.

Нефтохимик и Миньор ще се изправят един срещу друг от 11:15 часа. Бургазлии ще опитат да реагират след поражението с 1:5 от Арда, докато тимът от Перник пристига след минималния успех с 1:0 над Хебър.

От 11:30 часа Пирин приема Септември. Благоевградчани започнаха сезона с поражение с 2:3 от Локомотив София, а столичният отбор записа един от най-убедителните резултати в първия кръг – 4:0 срещу Ботев Пловдив.

Последният съботен двубой противопоставя Национал и Арда от 18:00 часа. Домакините загубиха с 1:2 от Славия на старта, докато кърджалийци впечатлиха с категорична победа с 5:1 над Нефтохимик.

Кръгът ще завърши в неделя, 23 август. От 9:30 часа Дунав приема Ботев София. Русенци започнаха отлично с успех с 3:0 над Янтра, докато столичани отстъпиха с 1:3 пред Локомотив Пловдив.

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