Националките до 16 години с поражение от Италия

Националният отбор на България по баскетбол за момичета до 16 години допусна загуба от Италия с 48:72 (12:21, 18:24, 14:12, 4:15) в Миовени в двубой за разпределение на местата от 13-а до 16-о на Европейското първенство в дивизия "А" в Румъния.

Така българките продължават без победа на шампионата и ще играят за 15-ата позиция в последния си мач, а техен съперник ще бъде загубилият от срещата между Израел и домакините от Румъния в събота (22 август) от 11:30 часа.

Въпреки, че по правило последните три тима на първенството изпадат в Дивизия "В", България остава елитната дивизия, тъй като ще бъде домакин на турнира през следващата година, а отпадат съставите на Италия, Румъния и Израел.

Националките изоставаха през целия мач срещу италианките, като отстъпваха с 30:45 на почивката, а след 30 минути игра резултатът бе 44:57. В последната четвърт баскетболистките на Италия отбелязаха 15 точки срещу само 4 за българките.

Анелия Йорданова завърши с 16 точки, 3 борби и 3 асистенции, а Кармен Георгиева добави 9 точки, 5 борби и 3 асистенции.

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