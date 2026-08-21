Русе е домакин на финалния кръг на световния шампионат по водомоторен спорт в клас F500

Русе е домакин на финалния кръг от световния шампионат по водомоторен спорт в "кралския клас" F500 и на европейския шампионат за юноши в клас GT15. Състезанията ще се състоят утре и на 23 август (неделя) по река Дунав. Това съобщи в крайдунавския град президентът на Българската федерация по водомоторен спорт Тодор Христов.

Той обясни, че страната за първи път приема кръг от Световния шампионат с лодки от клас F500 - най-високия клас в надпреварата, в който състезателните машини развиват скорост до 180 км/час. В надпреварата ще се включат 11 състезатели.

Деветима са участниците до 16 години, които ще се състезават в клас GT15. По думите на Христов скоростта на лодките при младежите достига до 100 км/час. Сред българските състезатели е Петър Стоянов, който има значителен международен опит и е сред водещите ни млади пилоти.

По думите на Христов организацията на подобно състезание е много трудна. Според него ниското ниво на река Дунав не пречи на надпреварата, а напротив - дори е благоприятно.

"Горд съм, че световното първенство в кралския клас ще бъде в Русе. Това е като Формула 1, но на вода", каза кметът на Русе Пенчо Милков.

Вахур Джоала - член на Управителния съвет на Международната федерация по водомоторен спорт, каза, че F500 е много атрактивен клас. Изисква се голяма концентрация от страна на състезателите и силен отборен дух.

Трикратният световен шампион във F500 Марчин Зелински от Полша, който е водач в класирането и се бори за четвърта световна титла, заяви, че условията в Русе са много добри. Той обясни, че състезанието продължава около шест-седем минути, в които пилотът трябва да е много концентриран. По думите му умората след това е голяма, защото всяка част от тялото се използва по време на надпреварата.

Милен Маринов - председател на Клуба по водомоторен спорт в русенското село Ряхово, заяви, че в Русе се събират най-добрите пилоти в света. "Нотоварването за организма е огромно", каза още той.

Състезателният център на двата шампионата е разположен на крайбрежната алея, което осигурява добра видимост към трасето и удобни условия за зрителите.

Двете състезания се организират от Българската федерация по водомоторен спорт, Клуба по водомоторен спорт "Ряхово" и Община Русе, с подкрепата на Министерството на младежта и спорта. Шампионатите са част от официалния спортен календар на Международния съюз по моторни лодки.

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