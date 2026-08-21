Астън Вила обяви седмо ново попълнение

От Астън Вила привлякоха десния защитник Аарън Уан-Бисака, обявиха официално от клуба. Крайният бранител пристига под наем на “Вила Парк”, а в сделката между двата тима има поставени условия, при изпълнението на които бирмингамци ще са задължени да го откупят. Уан-Бисака се превръща в седмото ново попълнение на Астън Вила през това лято, след като до момента бяха привлечени Йохан Манзаби от Фрайбург, Зион Сузуки от Фрайбург, Матео Руджери от Атлетико Мадрид, Маду Кеба Сисе от Ласк (Линц) и Алехандро Гарначо от Челси.

Астън Вила се насочва към защитник на Челси за заместник на Конса

With great power comes great responsibility 👀 pic.twitter.com/pDmBoTS7rs — Aston Villa (@AstonVilla) August 21, 2026

Мениджърът на тима Унай Емери обновява сериозно облика на бирмингамския гранд, който се раздели с някои от най-основните си футболисти в последните години като Морган Роджърс, Люка Дин и Юри Тилеманс, но през следващата кампания ще играе в Шампионската лига. От “Вила Парк” до момента са акумулирали над 230 милиона евро приходи от трансфери, а са изхарчили малко над 160 милиона.

Астън Вила обяви трансферите на Руджери и Сузуки

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Снимки: Gettyimages