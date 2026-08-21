Кметът на Търговище поздрави баскетболната надежда Сияна Георгиева

Кметът на Търговище Дарин Димитров се срещна с младата баскетболистка Сияна Георгиева и я поздрави за отличното ѝ представяне с националния отбор на България за момичета до 14 години, съобщиха от общинската администрация.

Състезателката на местния баслетболен клуб „Светкавица – Мебел Стил“ беше избрана за най-полезен играч на международния турнир „Словения бол“, проведен в началото на август в Словения. Тя получи и отличието за най-добър борец, а името ѝ намери място в идеалния отбор на надпреварата.

Българският национален тим спечели титлата след победа над Полша във финала, а Сияна Георгиева имаше ключов принос за успеха с 29 точки, девет борби, пет отнети топки, два чадъра и една асистенция.

„Този успех е повод за гордост за Търговище. Зад него стоят талант, много труд и постоянство, както и подкрепата на треньори и семейство. Пожелавам Ви да продължавате да развивате таланта си и да постигате нови успехи както с клубния, така и с националния отбор“, каза кметът Димитров.

В срещата участваха още треньорката Християна Златкова и регионалният представител на Българската федерация по баскетбол за Търговище Стихомир Стоянов. Те отбелязаха, че към младата състезателка вече има интерес от други клубове, включително от чужбина, но засега тя ще продължи развитието си в родния си клуб. През новата учебна година Сияна Георгиева ще бъде осмокласничка в Първо СУ „Св. Седмочисленици“.

По време на разговора беше обсъдена и тренировъчната база на баскетболистите. Кметът посочи, че ремонтът на спортна зала „Иван Ангелов“ се очаква да приключи до края на септември. Предстои монтаж на нови седалки и полагане на нова спортна настилка, което ще подобри условията за подготовка на децата и младите състезатели от клуба.

Преди дни съотборници, треньори и приятели посрещнаха в Търговище младата баскетболна националка Сияна Георгиева. На баскетболното игрище в Източния парк на областния град момичета от различните възрастови групи на търговищкия клуб посрещнаха своята съотборничка с плакати, поздравителни послания и пожелания за нови успехи.

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