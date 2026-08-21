Григор Димитров вече е в Ню Йорк

Григор Димитров пристигна в Ню Йорк за Откритото първенство на САЩ. Това се случи малко повече от седмица старта мачовете от основната схема (30 август), за която най-добрият български тенисист се надяваше да получи “уайлд кард”. Той обаче не попадна в списъка със специално поканените от организаторите играчи.

Остава една последна “уайлд кард” за битката при мъжете, но очакванията на всички са, че тя ще бъде предоставена на носителя на три титли от Големия шлем и шампион в “Голямата ябълка” през 2016 година Стан Вавринка. Този сезон е “лебедовата песен” на швейцарския ветеран, който в края на годината ще окачи ракетата на пирона.

Това означава, че Григор Димитров ще трябва да премине през ситото на квалификациите, тъй като ниският ранкинг - №138 в световната ранглиста, не му позволи да попадне директно в основната схема. Пресявките започват на 24 август и продължават до 28-и. На българина са му нужни три победи.

Григор Димитров е полуфиналист на US Open от 2019 година.

Този сезон в турнирите от Големия шлем българинът отпадна в първия кръг на Откритото първенство на Австралия, след това игра квалификации на “Ролан Гарос”, където загуби от Жайре Фария в първия кръг, а на “Уимбълдън” участва с “уайлд кард” и достигна до осминафиналите.

Междувременно френският моден гигант Lacoste представи официалното облекло на Григор Димитров за US Open. Българският тенисист е официален глобален посланик на бранда от края на май 2023 година, когато замени дългогодишния си спонсор Nike, с който си сътрудничеше в продължение на над 15 години.

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