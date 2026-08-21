Капитанът на "моряците" остава на кораба и през новия сезон

Един от ключовите играчи на Черно море Тича Николай Стоянов ще продължи да носи зелено-белия екип на "моряците" и през сезон 2026/27, обявиха официално варненци.

"Нашият капитан Николай Стоянов остава в Черно море Тича и през новия сезон в НБЛ!", написаха на официалната си страница във Фейсбук "моряците".

32-годишното крило помогна през последните два сезона на отбора да спечели две поредни Купи на България, както и Суперкупата.

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Снимки: Sportal.bg