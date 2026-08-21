Лагерът на Лейкърс в Словения започна с отборна вечеря

Появиха се снимки от престоя на Лос Анджелис Лейкърс в Словения.

Почти целият основен състав на отбора, или 16 от 17 играчи, пътува до Словения за кратък тренировъчен лагер, организиран от суперзвездата Лука Дончич.

В социалните мрежи лидерът на "Еезерняците" публикува снимка от отборната вечеря.

Лагерът, за който Дончич е подготвил програма от събития, целящи изграждането на връзки в колектива, ще се проведе от 20 до 24 август.

Squad up in Slovenia pic.twitter.com/Gm0Vib65w5 — Los Angeles Lakers (@Lakers) August 21, 2026

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Снимки: Gettyimages