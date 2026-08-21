Лагерът на Лейкърс в Словения започна с отборна вечеря

Появиха се снимки от престоя на Лос Анджелис Лейкърс в Словения.
Почти целият основен състав на отбора, или 16 от 17 играчи, пътува до Словения за кратък тренировъчен лагер, организиран от суперзвездата Лука Дончич.
В социалните мрежи лидерът на "Еезерняците" публикува снимка от отборната вечеря.
Лагерът, за който Дончич е подготвил програма от събития, целящи изграждането на връзки в колектива, ще се проведе от 20 до 24 август.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages