Ето кои ще са съперниците на Локомотив Пловдив преди началото на сезона

Локомотив Пловдив вече има яснота около подготовката си за новия сезон. „Черно-белите“ качиха програмата си с пост във социалната мрежа Фейсбук, като ще изиграят две контролни срещи и ще вземат участие в два приятелски турнира, които ще бъдат част от подготовката на отбора за сезон 2026/27.

Контролите на Локо Пловдив:

11 септември — Рапид Букурещ, Самоков

22 септември — Университатя Крайова, Пловдив

26–27 септември — турнир „Черноморски игри“, Варна

2–3 октомври — турнир „Пенка Стоянова“, Пловдив

В турнира “Черноморски игри” участие ще вземат още домакините от Черни море, БК Ямбол и БК Берое. За трета поредна година Локомотив Пловдив ще бъде домакин и организатор на турнира „Пенка Стоянова“, който ще се проведе на 2 и 3 октомври в Пловдив. В него участие ще вземат Академик Пловдив, ЦСКА София и Левски.

Часовете и подробностите около провеждането на срещите и турнирите ще бъдат обявени допълнително.

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Снимки: Sportal.bg