Роналдо за първи път първи път попадна в групата на Ал-Насър след Мондиала

Кристиано Роналдо бе включен в състава на клубния си отбор Ал-Насър за мача срещу тима на Ал-Рияд във втория кръг на СПЛ на Саудитска Арабия. Мачът ще бъде в днешния 21 август (петък) от 19:00 часа българско време първият официален мач на 41-годишния португалец през сезон 2026/2027. Той направи дълго възстановяване след края на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико това лято.

Миналият сезон Роналдо изигра 37 мача за Ал-Насър във всички турнири, в които отбеляза 30 гола и направи 3 асистенции, с които помогна на отбора да спечели шампионската титла. Супер Седем недвусмислено сподели, че това ще бъде последната му кампания в професионалния футбол, като продължава да преследва голямата си цел и да стигне 1000 отбелязани гола.

🚨Cristiano Ronaldo is training with Al Nassr ahead of their match vs Al Riyadh tomorrow



CR7 is coming back soon… pic.twitter.com/kWgFGEMel0 — Polymarket Sports (@PolymarketSport) August 20, 2026

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