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  3. Тайбрек класира Пегула на полуфиналите в Синсинати

Тайбрек класира Пегула на полуфиналите в Синсинати

  • 21 авг 2026 | 08:02
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Тайбрек класира Пегула на полуфиналите в Синсинати

Третата в световната ранглиста при жените Джесика Пегула се класира за полуфиналите на турнира WTA-1000 в Синсинати, САЩ с награден фонд 7 433 076 американски долара, побеждавайки сънародничката си Аманда Анисимова с 6:4, 2:6, 7:6(4) за 129 минути в лудо изцяло американско дерби, което вдигна на крака местната публика на турнира в Северна Америка.

По време на мача Пегула осъществи 3 аса, допусна 2 двойни грешки и реализира 4 от 7 си възможности за пробив. Анисимова от своя страна стигна до 4 точки директно от сервис, направи 3 двойни грешки и реализира всичките си 5 шанса, които имаше за брейк.

Мачът бе под номер шест между двете състезателки, а Пегула е спечелила всяка среща между тях и вече има смазващ баланс от 6-0 в съперничеството срещу Анисимова.

С това Пегула стана едва втората американка след Серина Уилямс (104), стигнала до поне сто победи на твърди кортове след въвеждането на формата WTA-1000 през 2009 г.

Рибакина се отказа и прати Швьонтек на полуфинал
Рибакина се отказа и прати Швьонтек на полуфинал

На полуфиналите Пегула ще спори с Ига Швьонтек, която игра само 28 минути срещу Елена Рибакина от Казахстан, тъй като последната се отказа заради проблеми в левия крак при 4:1 гейма в полза на полякинята в първия сет. Мачът между Пегула и Швьонтек предстои в утрешния 22 август (събота).

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